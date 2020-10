Nei – noen varsellamper kan du ikke bare overse

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei, Benny! Jeg har en Peugoet 307 CC, fra 2009.

Det siste året har det kommet opp feilmelding "airbags or passenger seatbelt faulty". Varsellampe for setebeltet lyser samtidig.

Denne har kommet og forsvunnet ganske raskt etterpå, men av og til har den lyst sammenhengende i noen dager fra jeg starter bilen også.

Vet du hva denne feilmeldingen er, og hvordan dette kan løses?

Benny svarer

Hei på deg!

Aller først skal jeg kjefte litt på deg for at du har kjørt med dette et helt år uten å gjøre noe med det. Noen varsellamper må du bare ikke overse. For dette kan gå på sikkerheten løs, om uhellet skulle være ute.

Så skal du også få et klapp på skulderen for at du tar tak i det og gjør noe med det nå. Det må du også. For dette er en soleklar toer-mangel på neste EU-kontroll. Du slipper med andre ord ikke unna å fikse opp i det. Selv om det finnes morsommere ting å bruke pengene sine på …

Feilmeldingen og varsellampen betyr at det er noe feil med enten sikkerhetsbeltet eller airbag-systemet på passasjersiden. På noen biler, som i bildeeksemplet over, er det samme varsellampe for airbag og belte. Om det er det på din bil, vet jeg ikke.

Akkurat hva som er galt, er umulig for meg å si, uten å feilsøke først. Men det behøver heldigvis ikke være hverken dyr eller komplisert feil. I beste fall er det så enkelt som bare en dårlig kontakt ett eller annet sted. For eksempel i kontakten under passasjersetet om noen har sittet i baksetet og kommet i skade for å sparke borti den. Men det kan også være at du må bytte ut en airbag eller ECU (kontrollenhet) - til denne, i aller verste fall. Da kan det bli dyrt.

Mitt råd er at du tar kontakt med et verksted og får dem til å lese av feilkoder og feilsøke litt rundt dette for å finne ut av det. En vanlig feilkode her er «høy motstand» i en eller annen komponent. Få for all del verkstedet til å sjekke alle kontaktene til komponenten, før de eventuelt bytter den. Som nevnt – dårlig kontakt er veldig vanlig. Og langt billigere å fikse.

Ønsker deg lykke til med reparasjon!

