Nå blir det solid priskutt på denne luksusbilen

Den er en av de lekreste SUV-ene på markedet, men her i Norge har Range Rover Velar så langt gjort lite utav seg salgsmessig.

Det skyldes nok dels at den har havnet litt i skyggen av andre modeller fra Jaguar Land Rover (ikke minst elbilen I-Pace) – og dels at prisen er stiv.

I dag har rimeligste Velar en startpris på 1.038.950 kroner. Men alle som har sett på bil i denne klassen, vet at startpris egentlig ikke er veldig relevant. Her nærmer vi oss nok fort 1,5 millioner – minst – før vi er i mål.

V8-motor

Men nå skjer det noe som nok kan gi Velar et aldri så lite oppsving i Norge. Nå lanseres nemlig bilen som ladbar hybrid, med 404 hestekrefter og elektrisk rekkevidde på opptil 53 kilometer. Det betyr også et ganske solid priskutt. Denne versjonen starter nemlig på 899.000 kroner.

Nå er samtlige modeller fra Range Rover elektrifiserte.

Å sammenligne den ladbare med dagens innstegsversjon er heller ikke veldig relevant. Denne har nemlig noe så folkelig som en 2-liters dieselmotor på 180 hestekrefter under panseret.

Da blir det mer riktig å se på Velar med bensinmotor og 300 hestekrefter (den starter på 1.188.950 kroner) eller toppmodellen med V8-bensinmotor og heftige 550 hestekrefter. Den har i dag startpris på 1.944.950 kroner.

Sporty design ble vektlagt under utviklingen av Range Rover Velar.

Alle er elektrifisert

Når Velar nå kommer som ladbar hybrid, markerer det også at hele Range Rover-familien er elektrifisert, 50 år etter introduksjonen av den aller første Range Roveren.

Drivlinjen kombinerer 300 hestekrefter fra bensinmotoren med en 105 kW elektrisk motor. Den såkalte systemeffekten ender dermed på 404 hestekrefter. 0-100 km/t går unna på 5,4 sekunder, batteriet kan lades til 80 prosent på 30 minutter, med en DC-lader.

Modellen kommer med Land Rovers nye infotainment-system Pivi Pro. Det har ny grafikk og raskere respons enn tidligere. Færre tastevalg gjør at du som fører ikke lenger trenger å ta fokuset vekk fra veien når du skal benytte deg av for eksempel navigasjonssystemet.Med tilgang til programvareoppdateringer «over-the-air» trenger du heller ikke besøke en forhandler for de nyeste oppdateringene.

Konsernets nye infotainmentsystem er på plass, det skal gi økt brukervennlighet.

Kommer i februar

Land Rovers Active Road Noise Cancellation skal fjerne vei- og dekkstøy, med en minimumsreduksjon på fire desibel. Systemet er også i stand til å justere lydnivået på musikken som spilles inne i bilen, basert på antall passasjerer og plasseringen inne i bilen. Teknologien gjenkjenner plassering utfra setebeltebruk, og sender lyd dit det faktisk sitter noen.

Lanseringen av ladbar Velar er altså i gang i Norge. Det er ventet at de første leveringene kommer i februar 2021.

