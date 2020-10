Rekordmåned for elbilsalget i september

Forrige måned viste en markant økning i antall registrerte nye biler, og elbilsalget var det som økte mest, viser ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV).

Hele 61,5 prosent av de nyregistrerte personbilene var elektriske.

Den forrige rekorden ble satt i mars 2019, og da var andelen på 58,4 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er historisk. Elbilpolitikken virker nå så godt at 6 av 10 velger elbil når de skal kjøpe ny bil. Vi nærmer oss at elbiler blir for alle, for dette er godt nytt også for dem som ønsker å kjøpe brukt elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Økningen i andelen elbiler kan knyttes til at mange nye modeller nå er på markedet. Øverst på listen over nyregistrerte biler i september 2020 ligger tre elektriske biler på topp: Volkswagen ID. 3, etterfulgt av Tesla 3 og Polestar 2. På fjerdeplassen ligger Toyotas hybrid Rav 4.

Totalt ble det registrert 15.552 nye personbiler i september. Det er en økning på 39,4 prosent mot tilsvarende periode i fjor. Fram til 30. september i år er det solgt 95.350 nybiler – noe som er en nedgang på 13,8 prosent sammenlignet med i fjor.