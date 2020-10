Ny toppmodell kommer til Norge neste år

I fjor viste Peugeot konseptutgaven av sin nye toppmodell: 508 Peugeot Sport Engineered.

Kort tid senere ble det besluttet av konseptet blir til virkelighet, og at bilen skal gå i produksjon.

Nykommeren baseres på nyeste generasjon Peugeot 508. Men den får en rekke justeringer for å fremme de sportslige egenskapene.

For det norske markedet er det naturligvis ekstra interessant at det nye flaggskipet er en ladbar hybrid med firehjulsdrift og god plass, dersom du velger stasjonsvogn-utgaven.

En effektiv turbomotor som jobber sammen med to elektriske motorer er en av Peugeots løsninger på fremtidens sportslige biler. Nye 508 Peugeot Sport Engineered markerer starten på spennende satsning fra franskmennene.

Tidenes kraftigste

– Vi ser frem til starten på et nytt kapittel med Peugeot. 508 Peugeot Sport Engineered representerer det ypperste fra Peugeot, og fyller virkelig Peugeots slagord, Unboring the Future, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos Bertel O. Steen

Med tre motorer (en bensinturbo på 200 hk og to elmotorer) på til sammen 360 hk og 520 Nm, blir dette tidenes kraftigste Peugeot-modell.

0-100 km/t skal gå unna på 5,2 sekunder.

Ved siden av en solid motorisering, har Peugeot Sport gjort flere grep med bilen.

Den har tre innstillinger på støtdemperne (komfort/hybrid/sport), setene er plassert lavere, sporvidden er økt med 24 mm foran og 12 mm bak, den er 4 mm lavere enn en vanlig 508 og den har ekstra kraftige bremser. Dekkdimensjonen er 245/35-20.

Ny familiebil-versting – perfekt for Norge

Peugeot våger å gjøre ting annerledes på interiørene sine.

42 km elektrisk rekkevidde

Peugeot Sport har en lang tradisjon med motorsport og kan notere seg en rekke titler fra WRC (World Rally Championship), Dakar, Pikes Peak og WEC (World Endurance Championship).

Dette er har også resultert i konseptbiler tidligere som for eksempel 308 R Hybrid fra 2015 med totalt 500 hestekrefter og 720 newtonmeter.

Batteriet har en kapasitet på 11,8 kWt og ladetiden er 7 timer med vanlig kontakt.

Nye 508 Peugeot Sport Engineered er utstyrt med fem ulike kjøremoduser:

Electric: Elektrisk kjøring med en toppfart på 140 kilometer i timen og en rekkevidde på 42 kilometer.

Comfort: Myker opp støtdemperne for maksimal komfort.

Hybrid: Bilen skifter automatisk mellom motorene for å gi lavest mulig forbruk.

Sport: Dette er selve kjernen av bilen. 360 hestekrefter for maksimal kjøreglede. Samtidig påvirker denne modusen også styring, støtdempere og «mapping» av gasspedal med raskere gassrepons. Turbomotoren sørger også for lading slik at bilen er klar for maksimal effekt hele tiden.

4WD: Prioriterer firehjulsdrift for best mulig fremkommelighet.

Disse elbilene er billigst og dyrest å kjøre

Bilen blir tilgjengelig som både sedan og stasjonsvogn.

Til Norge neste år

– Vi tror en ladbar firehjulstrekker i denne klassen har et entusiastisk publikum og at modellen vil tiltrekke seg en del kjøreglade kunder, som også vil kjøre utslippsfritt når det passer. Denne bilen vil levere på både kjøreglede og miljøansvar, sier Hensel.

Bilen kommer til Norge i løpet av mars neste år. Endelige priser er ikke klare riktig ennå..

Saken ble først publisert på Broom.no