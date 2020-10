Lite er overlatt til tilfeldighetene når Audi lanserer en ny RS-modell.

Det er disse som representerer det ypperste av både design, motorkraft og ikke minst kjøreegenskaper hos merket med de fire ringene.

I fjor lanserte Audi en helt ny toppmodell i RS-familien: RS Q8.

Underveis i utviklingen av den, har ingeniører og testsjåfører tilbakelagt flerfoldige timer på Nürburgring, kanskje den mest krevende racerbanen i verden.

Å sette en god tid her, er derfor en stor og viktig prestasjon.

Verdens raskeste

I fjor fikk Audi så til de grader lønn for innsatsen de har lagt ned i utviklingen av nye RS Q8. Bilen satte nemlig banerekord på Nürburgring i SUV-klassen, med tiden 7:42,253.

For å redusere drivstofforbruket, er bilen utstyrt med et 48-volts mildhybridsystem. Hva dette utgjør av besparelse i praksis er en annen sak. Vårt forbruk lå på godt over 2,5 liter/mil, riktignok med nokså aktiv kjøring.

Dermed kan Audi smykke seg med tittelen «verdens raskeste SUV rundt Nürburgring».

De første eksemplarene av bilen har allerede begynt å rulle på norske veier. Nå har også vi i Broom fått en rask testtur i det nye flaggskipet for første gang.

Audi RS: Slik lager de noen av verdens raskeste biler

En sprø bil

Noe av det første vi legger merke til bak rattet, er hvordan understellet jobber. Det er nesten litt uvirkelig og sprøtt, at en så stor og tung SUV, kan smyge seg så lekende lett rundt svingene.

Her har Audi rett og slett gjort en imponerende jobb. Det er akkurat som om bilen krymper, så fort det nærmer seg en sving. Når du skuer utover det digre panseret, får du samtidig en rask påminnelse om at du egentlig håndterer en stor og brautende SUV.

Interiøret er veldig "Audi", ingen store overraskelser med andre ord.

Det er selvsagt gjort flere grep for å sikre best mulig presisjon på veien. Ved siden av et avansert understell, med justerbar luftfjæring, er RS Q8 også utstyrt med elektromekanisk krengningsstabilisering, sportsdifferensial og firehjulsstyring. Sistnevnte er standard.

En annen ting det er umulig å ikke legge merke til er bremsene. De lugger ikke bare litt, men ekstremt. Og det skulle for så vidt bare mangle. Testbilen er utstyrt med keramiske bremser til den nette sum av 125.060 kroner.

Med mindre du ofte drar på bane, eller kjører gris på Autobahn i Tyskland, ser vi ingen grunn til å velge dette på norske veier. Her holder det i bøtter og spann med standard RS-bremser. Også er det jo deilig å kunne spare 125.000 kroner, det er minst et par bensintanker...

Test Audi R8: Rett og slett en liten åpenbaring

Nedtonet Urus

23 toms felger og 295 bredde foran. Dette skal vi love deg griper godt tak.

Audi har ikke akkurat spart på kruttet under panseret. Her finner vi VW-konsernets V8-er på 4 liter. I RS Q8 yter den 600 hk og råsterke 800 Nm. Sammen med en effektiv 8-trinns tiptronic girkasse og quattro firehjulsdrift, plantes kreftene umiddelbart ned til bakken.

Sprinten fra 0-100 km/t går unna på 3,8 sekunder. 0-200 km/t er i mål på 13,7. Toppfarten er begrenset til 250 km/t.

I disse dager, hvor EU stadig innfører strengere krav til eksos- og motorlyd, er vi naturligvis spent på lydbildet. Her virker det som om Audi har tunet det så godt det lar seg gjøre.

Det er en dyp og deilig buldring fra 4-literen. Men de uforutsigbare smellene i pottene, er bare å glemme. Selv med RS sportseksos til drøyt 20.000 kroner.

Sammenlignet med konsernslektning Lamborghini Urus, fremstår RS Q8 på mange måter som en litt nedtonet versjon. I alle fall når det gjelder lyd og design.

Audi RS Q8 får spinnville 900 hestekrefter

Sabla dyrt ekstrautstyr

Nedtonet er ikke prisen på RS Q8. Beistet av en SUV starter på friske 1,8 millioner kroner. Men som kjent tar premiumprodusentene seg godt betalt for ekstrautstyr, spesielt når RS-logoen pryder grill og bakluke.

Testbilen vi kjører har omtrent alt du kan drømme om. Ja, kanskje til og med litt for mye av det gode. Vi snakker ekstrautstyr for nesten 700.000 kroner! Det er en fint utstyrt e-tron det.

Ikke bare går den som et uvær, men den byr på god plass til hele familien også.

Vi har allerede nevnt ekstrautstyret som drar opp totalprisen mest. Det er de keramiske bremsene til 125.000 kroner. Bilen vi kjører har også en sort optikkpakke med karbondetaljer. Her skal du være glad i å anonymisere bilen. Her må du nemlig bla opp 66.010 kroner – for de sorte detaljene.

De enorme og råtøffe 23 toms felgene er heller ikke på tilbud hos Audi. De koster drøyt 35.000 kroner. Head up-display koster over 20.000 kroner, og slik fortsetter det.

Men for de heldige som kliner til med en splitter ny RS Q8, tipper vi noen hundre tusen fra eller til på utstyrslisten ikke er avgjørende. Her handler det om å realisere en bokstavelig talt stor bildrøm, da må man bare regne med at det koster.

Test Audi RS 6: Stasjonsvogner blir ikke mye heftigere enn dette

Svartbjørn

Vi syns Audi leverer en imponerende totalpakke med nye RS Q8. Fartsressursene er nesten grenseløse. Gir du flat pedal her, blir du nesten overrasket over at så mange kilo kan flytte seg så raskt.

Du får naturligvis ikke utnyttet alle kreftene til en hver tid på norske veier. Men bare følelsen av at 600 bloddopede hester ligger klare under panseret, den er upåklagelig.

Audi RS Q8 Motor: 4-liter V8, bensin Effekt: 600 hk / 800 Nm 0-100 km/t: 3,8 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 1,3 liter/mil Vekt: 2.390 kg Bagasjerom: 605/1.755 liter Pris fra: Ca. 1,8 millioner kroner Pris testbil: 2.538.924 kroner

Vi liker også det «diskré» uttrykket med Orcasort lakk og sorte detaljer.

Det får egentlig RS Q8 til å fremstå som en diger svartbjørn: For noen trafikanter kan den nesten se litt avslappende ut, men et angrep kan skje lynraskt – og helt uten forvarsel. I alle fall når den føler seg truet.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.