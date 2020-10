Enorm interesse for Northugs sportsbil

I sommer ble skiesset Petter Northug stoppet i en fartskontroll på E6. Han ble målt til over 160 km/t.

Fartsovertredelsen og funn av narkotiske stoffer i leiligheten hans etterpå, gjør at Northug må i retten. Deler av straffen blir garantert at han må være en periode uten førerkortet.

Bilen han ble stoppet med, var en Jaguar F-Type SVR. Det er noe av det råeste Jaguar har laget til vanlig vei.

Trolig som en følge av alt som har skjedd, har Petter Northug nå valgt å legge bilen sin for salg.

Jaguaren selges hos Nardo Bil i Trondheim. 2019-modellen har fått prisantydning på 1.775.000 kroner. Det høres kanskje mye ut. Men i annonsen står det at nyprisen var godt 2.379.000 kroner med denne utstyrspakken.

Unik historikk

Her kan du altså både sikre deg en bil som i utgangspunktet er ganske så unik. I tillegg er tidligere eier en av verdens mest suksessrike - og kontroversielle langrennsløper: Petter Northug.

F-Type SVR har en alt annet en MDG-vennlig, kompressormatet V8-er på 5 liter mellom forskjermene. Den spytter ut 575 hk. 0-100 km/t tar derfor kun 3,6 sekunder. Og vi kan legge til at denne bilen klarer sprinten fra stillestående til 160 km/t på under 8 sekunder ...

Fortsetter du å holde gassen inne, butter det ikke før nåla peker på 322 km/t.

Spesialbygget

SVR-modellene til Jaguar er alle helt unike biler. Her er det fullt fokus på effektivitet, kraft og ytelser. Den har for eksempel et titan eksosanlegg (som lager mye lyd!) - som sparer 16 kilo. Smidde alufelger og keramiske bremser er også med å spare vekt.

På Jaguar egne hjemmesider står det om F-Type SVR: Den firehjulsdrevne F-TYPE SVR Coupé og Convertible er kraftigere, lettere, har et forbedret chassis og drivlinje og Active Aerodynamics. Dette bidrar til å levere superbilytelse, overlegent førerengasjement og enestående kjøreegenskaper under alle forhold.

Bilen har særpreg både innvendig og utvendig. Knallrødt skinninteriør med diamantmønster, alcantara-grep på rattet og skinntrukket dashbord er noen av detaljene neste eier kan glede seg over.

Racing-detaljer

Northugs gamle bil har dessuten racing-folie som gjør at den skiller seg enda mer ut. Rødt skinninteriør er i stil med de røde stripene utvendig.

Også innvendig er det forøvrig mye karbon, skinntrukket dashbord og sportsratt som delvis er av alcantara.

I forbindelse med at bilen ble lagt ut for salg på mandag, har interessen naturlig nok vært voldsom. Ikke minst fra pressen. Det har vært mange klikk på annonsen.

– Bilen fremstår som meget pen og har en helt unik kombinasjon av farge og utstyr. Den som kjøper denne sparer mye penger, da nypris var en god del høyere. mener Rune Wang-Henrichsen som er sjef i Nardo Bil.

SVR-utgaven av F-Type er noe av det aller heftigste Jaguar kan tilby. Rent visuelt skiller den seg fra de andre med blant annet vingen på hekken (man kunne imidlertid også få SVR uten vinge, og det skal du være god om du klarer å skille den fra en F-Type R).

