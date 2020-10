– En av de dårligste bilene i nyere tid

Den er gjenganger i bunnen av kvalitetsundersøkelser og gjør det også svært dårlig når norske bileiere gir vurdering av sine biler i "Eierne mener" her på Broom.

Hvilken bil snakker vi om? Jo, egentlig tre biler: Volkswagen Sharan, Ford Galaxy og Seat Alhambra. De tre er nemlig så godt som identiske og ble bygget på samme fabrikk.

Mye har vært skrevet om problemene disse bilene har gitt eierne sine. Men hvorfor er de egentlig så dårlige? Ford og Volkswagenkonsernet (som Seat er en del av), burde vel unngått å gå på en slik smell?

Helt ny fabrikk

– Det spørsmålet tror jeg veldig mange har stilt seg, ikke minst fortvilte eiere som har sett tusenlappene fyke ut av lommeboka. Svaret er nok sammensatt, men kort oppsummert kan vi fastslå at dette samarbeidet gikk omtrent så galt som det kunne gjort. Sharan, Galaxy og Alhambra er noen av de dårligste bilene som har blitt produsert i nyere tid, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Det hele startet i 1995. Markedet for store flerbruksbiler var økende, Volkswagen og Ford ville gjerne ha en del av den kaka.

– Derfor slo de seg sammen og la produksjonen av bilen til en helt ny fabrikk i Portugal. Denne eide VW og Ford sammen i starten, og mange av problemene skal ha oppstått allerede der. Det blir ofte sagt om disse bilene at de har fått det verste av begge produsentene, og det er nok noe i det. Det viste seg snart at VW og Ford slet med å samarbeide og mange av problemene bunnet i for dårlig kommunikasjon. Misforståelser oppsto, feil og problemer ble ikke fulgt opp og løst. Og så bare ballet det på seg, forteller Benny.

Toppliste: Disse bilene er norske eiere best fornøyd med

Mange eiere har nok hatt et stormfullt forhold til bilen sin, med mye som har gått galt.

Produsert i 15 år

– Hva er de mest vanlige feilene her?

– Dem er det mange av! Mye av det handler om det elektriske og om klimaanlegg som ikke fungerer, for dårlig dimensjonert (for kort) ledningsnett til dørene. Det har også vært mye motorhavarier, særlig på VR6-motoren. Automatgirkassene er også upålitelige, generelt dårlig kvalitet i interiøret gjør at ting løsner og eller går i stykker. Alt fra solskjermer til høyttalerdeksler. Det som virkelig forundrer, er at ikke VW og Ford klarte å gjøre noe med det ganske kjapt, når de første rapportene om problemer begynte å komme. Det virket som de var nesten handlingslammet her. Igjen handler det nok om dårlig samarbeid og manglende evne til å skjære gjennom og få ting gjort, sier Benny.

Bilene ble produsert i hele 15 år. Kvaliteten ble riktignok noe bedre underveis, men ikke i nærheten av nok til å friskmelde bilene:

Den var drømmebil, men ga mange eiere store problemer

Avsluttet samarbeidet

– Nei, begrepet "barnesykdommer" er jo ikke helt ukjent i bilverdenen, at man har feil og problemer med en bil helt i starten. Her ble de til "ungdomssykdommer" også, uten av produsentene klarte å rydde opp. Noe av problemet er også veldig ujevn kvalitet. Det finnes noen eiere som ikke har hatt mye tull med bilene sine, mens andre har hatt MYE. Dette sier nok også mye om kulturforskjeller og samarbeidsproblemer. Ting som relativt enkelt kunne vært løst, fikk lov til å leve videre, altfor lenge, sier Benny.

I 2010 var det altså slutt. Da de tre kom i nye utgaver, var det ikke lenger noe samarbeidsprosjekt. Volkswagen utviklet Sharan og Alhambra på egenhånd, det samme gjorde Ford med sin Galaxy.

Denne bilen har Norges mest fornøyde eiere

Plass og praktiske løsninger var det som fikk mange til å kjøpe en av disse trillingene. Og der leverte de virkelig varene.

Koster fra vrakpant

– Den gangen ble mange av oss overrasket over at de tok sjansen på å bruke samme modellbetegnelser videre. Såpass belastet var disse navnene. Men det hører med til saken at kvaliteten på både Sharan/Alhambra og Galaxy ble noe helt annet da de kom i helt nye utgaver. Så noe hadde de tydeligvis lært, forteller Benny.

I dag begynner det å tynnes ut av disse bilene i bruktmarkedet. Prisene varierer fra litt over vrakpant på de rimeligste – og opp mot 100.000 kroner for nyere biler med moderat kilometerstand.

– Skal man vurdere å kjøpe en av disse, er det helt avgjørende å sjekke veldig godt for kjøp. Komplett servicehistorikk er etter min mening helt avgjørende. Det er også viktig å sjekke hva som har blitt byttet av slitedeler og annet. Og så bør man nok også ha en buffer klar til påkost. For helt garantert – det kommer, avslutter Benny.

Klikk her for å lese hva norske eiere mener om sin Sharan

Denne saken ble først publisert på Broom.no.