– Er du uheldig, kan du fort tape alle pengene dine

Salget av brukte biler har skutt i været i 2020. Mye handler om korona-pandemien. Mange nordmenn har droppet eller utsatt å kjøpe helt ny bil. Samtidig ser vi økt etterspørsel etter rimeligere biler, for eksempel som et alternativ til å reise kollektivt.

Det gjør at det er høy aktivitet i billigbil-markedet. Tradisjonelt et marked med fallgruver og potensielle farer – men også med mange muligheter for gode kjøp.

Dette kan variere fra de som kjøper billig bil og har den i flere år uten noen som helst problemer – til de som fort oppdager at den lave inngangsbilletten utvikler seg til å bli et pengesluk.

Hva koster en "billigbil"?

Brooms bilekspert Benny Christensen har mange år bak seg i bilbransjen. Han har også et råd eller to å komme med til de som vurderer billigbil. Men aller først: Hvor går egentlig grensen for at en bruktbil kan kalles "billigbil"?

– Der finnes det naturligvis ingen fasit, og grensen har krabbet oppover med årene. Noen vil kanskje sette den på 20.000 kroner, andre helt opp i 100.000 kroner. Jeg tenker det kan være greit å legge seg et midt imellom her, og si rundt 50.000 kroner. Det er billig for en bil – men det er samtidig en god del penger for de fleste av oss, sier Benny.

Det er mye å velge mellom i billigbilmarkedet, men du skal absolutt ikke kjøpe den første og "beste" bilen du kommer over.

Kan få god og billig bil

– Og hva er viktig når du ser på biler til opp mot 50.000 kroner?

– Det er veldig mye! Det du må ha i bakhodet her, er at alle biler i denne prisklassen potensielt sett kan være verdt null kroner, så fort du har kjøpt dem. Er du skikkelig uheldig, taper du alle pengene dine. Det skjer hvis noe omfattende eller kostbart går i stykker. For eksempel motor/turbohavari, ødelagt girkasse eller større elektronikkfeil. Rust er også skummelt. EU-kontrollen er ofte siste reise for mange biler. Her kan det fort bli påpekt så mange og kostbare feil, at det ikke lønner seg å reparere, forteller Benny.

– Dette var ikke veldig oppløftende...

– He he, nei! Men jeg tenker det er smart å ha dette i bakhodet. Så må man gjøre alt for unngå at det går slik. Heldigvis er det mye man som bilkjøper kan gjøre akkurat der, og som kan bety stor forskjell. Er du litt tålmodig, litt systematisk og litt smart, ja, så mener jeg helt klart at man kan få både god og billig bil til under 50.000 kroner, sier Benny.

(Saken fortsetter under bildet)



Fersk EU-kontroll er svært viktig. Er det lenge siden bilen har vært inne til denne kontrollen, bør du være ekstra forsiktig.

Her er hans sjekkliste til alle som vurderer å kjøpe billigbil:

1. EU-kontroll:

En noenlunde fersk EU-godkjenning er alltid et stort pluss. Da har bilen vært gjennom en test som går på sikkerhet og miljø, noe som er svært viktig, og som kan spare deg for en god slump penger.

2. Servicehistorikk:

Norske verkstedpriser gjør at service og reparasjoner er kostbart. Et komplett servicehefte gir ingen garanti for at ting ikke kommer til å gå i stykker, men er i alle fall en god indikasjon på at bilen har blitt godt passet på. Registerreim er også et kritisk punkt. Sjekk når den ble byttet sist, hva skiftintervallet er, og hva det koster å bytte denne om et skift er nært forestående. Veldig lenge siden siste service? Da skal du være skeptisk!

3. Sjekk dekkene

Dekk koster mange penger, så sjekk disse nøye. Både sommer- og vinterdekkene. Dette er bilens kanskje viktigste del. Det er disse som både bremser, styrer og sørger for veigrep. Er dekkene slitt, risikerer du å måtte kjøpe nye fort. Og det koster penger.

4. Velg annerledes

Ikke kjøp det "alle andre" vil ha. Du får gjerne både nyere og mer bil for pengene hvis du tenker litt utenfor "boksen". Du får for eksempel en nyere Kia eller Opel som har gått kortere – enn en BMW eller Audi – til de samme pengene.

5. Sikkerhet:

Utstyr som ABS-bremser, airbag og ESP (antiskrens) er viktig og bør prioriteres, selv på billige biler. Nyere bil er som regel også synonymt med mer av dette viktige utstyret.

6. Rust

Gamle biler ruster. Sjekk nedkant av dører, hjulhus, kanaler og gulv da det ofte er her det kommer først. Har det kommet der, kan det godt ha funnet veien videre til bærende konstruksjoner også. Det siste kan fort bli kritisk for både bilen og deg.

7. Prøvekjør

Her er det mye å passe på. Starter motoren lett og går som den skal? Går den rett når du slipper rattet? Drar den skjevt når du bremser? Skraper den når du girer? Tar clutchen langt ute, så er den trolig slitt og må byttes snart. Det er ingen billig affære.

8. Sjekk alt elektrisk

Elektriske feil er veldig vanlig på mange biler. De er i tillegg ofte dyre å reparere. Pass derfor på at ingen varsellamper lyser. Sjekk også at alt virker som det skal. Alt fra vindusviskere og spyler, til varmeapparat eventuelt aircondition og varmeseter, til takluke og radio. Kort sagt: Alt.

9. Prut!

Vi nordmenn har liten tradisjon på dette. men ved bruktbilkjøp er det lov. Spesielt om du oppdager påkost som bør/må gjøres. Er du flink – uten å være frekk – er det absolutt penger å hente her.

10. Skriv kontrakt

Uansett om vi snakker dyr eller billig bruktbil. Du MÅ huske skriftlig kontrakt! Du kan laste ned fra for eksempel Forbrukerrådet eller NAF, eller du kan også gjøre det heldigitalt. Dette er viktig for å unngå problemer og uenighet i etterkant. Utrolig mange problemer kunne vært unngått her, hvis man bare hatt tatt seg tid til å skrive kontrakt. Ta også vare på alt skriftlig underveis i kjøpsprosessen, det vil si selgers annonse og all korrespondanse underveis.

Viktigere jo billigere den er

– Følger man dette, minimeres i alle fall risikoen for å gå på en smell. I tillegg er det også veldig viktig å få sjekket bilen så nøye som mulig før kjøpet, ja det er egentlig viktigere jo billigere den er, sier Benny.

Han legger til:

– Er du selv ikke bilkyndig, bør du søke hjelp hos noen som er det. Det beste er å få tatt en tilstandsrapport på et bilverksted, eller en NAF-test. Da får du en objektiv gjennomgang av bilen, som kan avdekke problemer som er vanskelig å se for ikke-kyndige. Det koster litt penger, men det kan spare deg for veldig mye mer hvis noe går galt.

Saken var først publisert på Broom.no