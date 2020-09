Mange bileiere bør tenke nytt når de skal kjøpe dekk

Over halvparten av alle nybiler som selges her til lands er nå elbiler. Samtidig begynner det å bli et betydelig utvalg av biler på bruktmarkedet.

Når du skal velge dekk til en elbil, er det ikke helt de samme kriteriene som gjelder, sammenlignet med en "fossilbil". Her er det viktig å være bevisst på forskjellene, og kjøpe dekk som er best mulig egnet.

Flere faktorer spiller inn på dette området: På grunn av store batteripakker, er elbilene generelt tyngre enn andre biler. De har også høyt dreiemoment, noe som kan gi ekstra belastning på dekkene. Dessuten er det et poeng at dekkene bør være så støysvake som mulig – og at rullemotstanden er minst mulig. Det siste er viktig for å oppnå best mulig rekkevidde.

Anbefaler dekk med XL-symbol

– Her er det ganske mye å tenke på. Det er ikke bare å lese en vanlig dekktest og så gå og kjøpe et av dekkene som kommer best ut her, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Continental er en av dem som er langt fremme i utvikling av best mulige dekk. De jobber kontinuerlig med å utvikle nye dekk for elbiler og hybridbiler. På grunn av økt vekt, anbefaler de dekk med XL-symbolet på sideveggen, som indikerer en høyere belastningsindeks.

Derfor er ikke hengerfeste og mulighet for takboks en selvfølge

Slites raskere

– Et annet poeng er det høye dreiemomentet, som kan føre til ekstra slitasje på dekkene. For at dette ikke skal bli et problem trenger man dekk med en spesiell gummiblanding, samt at mønsteret og konstruksjonen av dekket er laget for å tåle biler med høyt dreiemoment, sier produktsjef i Continental, Knut Knudsen, i en pressemelding.

– Mange elbileiere har fått erfare at dekkene slites raskere enn de tidligere har vært vant til. Det blir fort en ekstra kostnad, man kanskje ikke har tatt høyde for. Når det gjelder støy, gjør fraværet av tradisjonell motorlyd at alle andre støykilder høres mye bedre. Det gjelder både vindsus og dekkstøy. Dekk som er støysvake er derfor ekstra viktig her, sier Møller Johnsen.

Mange bør være ekstra forsiktig når de vasker bilen

Velge etter kjøremønster

Også her forskes det mye hos verdens dekkprodusenter. Dette går på selve gummiblandingen i dekket, men også innovasjoner som å montere skumgummi på innsiden av dekket, for å dempe støy.

På sommerdekk for elbil er det nå mye å velge mellom. For vinterdekk finnes det ikke like mange som er spesialtilpasset elbiler.

– Det som er viktig når du skal velge vinterdekk til elbilen, er å velge et dekk som passer ditt kjøremønster. Er elbilen en typisk bil nummer to som brukes i byen, eller er det familiebilen som brukes på langtur? Det kan være med å avgjøre hvilke dekk du bør velge, avslutter Knut Knudsen.

Brukt skiboks: Her kan du spare mange tusenlapper

(Artikkelen er først publisert av Broom).