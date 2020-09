– De som har hatt ansvaret for disse bilene burde blitt straffet

Brooms bruktbilguide «Eierne mener» er et nyttig verktøy for alle som er interessert i en bestemt bilmodell. Ny eller brukt.

Her kan man finne ut hva de som faktisk eier bilene er fornøyd med, og ikke fullt så fornøyd med.

At noen er mer fornøyd enn andre, og at enkelte bilmodeller stikker seg ut som enten spesielt gode eller dårlige, er ikke til å feie under teppet.

Det dårligste fra tre produsenter

VW Sharan er en romslig og praktisk familiebil, men med en slik bil i garasjen kan dessverre familieidyllen fort slå sprekker. Den kan bli svært dyr å eie.

En av de bilmodellene som får hardest medfart av sine eiere er VW Sharan, av den modellen som ble produsert mellom 1999 og 2005.

Det er faktisk den bilen som har de aller mest misfornøyde eierne av alle.

Både litt synd og litt rart. For VW Sharan er en både praktisk og ikke minst romslig flerbruksbil, med opptil syv seter. Den er i utgangspunktet et smart valg for mange familier.

Bilen ble utviklet sammen med Ford og Seat som har sine tvilling-varianter i henholdsvis Galaxy og Alhambra. Resultatet av det samarbeidet ble ikke som forventet. Her virker det nesten som man tok det dårligste fra tre produsenter og samlet det ién og samme bil. Til kjøperne store fortvilelse.

Se bare her på hva noen av de som har lagt inn sine brukererfaringer om bilen mener om den.

Anbefales ikke

Anmeldelsen i faksimilen under stemmer godt med slik vi oppfatter bilen. Den har absolutt positive sider, med tanke på plass og kjøreegenskaper. Men sviktende kvalitet overskygger ofte de positive opplevelsene. Eieren av denne bilen går så langt som å si at denne bilen ikke anbefales. Der er, heldigvis, ikke så ofte man hører noen si det om sin egen bil.

I denne anmeldelsen overskygges det positive av gjentatte problemer. Faksimile fra «Eierne mener» på Broom.no

Har brukt mer på reparasjoner enn hva bilen kostet

Heller ikke denne Sharan-eieren, som har en 2004-modell med dieselmotor, er veldig fornøyd. På pluss-siden skriver vedkommende at det knapt finnes en mer praktisk bil. Et hyggelig drivstofforbruk trekker opp. Men igjen; kvaliteten brister. Denne familien har i løpet av fire år brukt mer på reparasjoner av bilen enn det de betalte for den. Det har særlig vært mye «krøll» med det elektriske anlegget.

Heller ikke eieren av denne 2004-modellen er fornøyd med bilen sin. Faksimile fra «Eierne mener» på Broom.no

Klar melding

Klarere enn hva eieren av denne 2005-modellen sier det kan det vel knapt nok sies?

Vedkommende skriver at de ansvarlig for bilen burde vært straffet. Det er en klar melding, det. Sannsynligvis med et glimt i øyet, men likevel – du er ikke helt fornøyd da.

Også her er gjengangerene feil med klimaanlegget, det elektriske anlegget og ledningsnettet som går ut i dørene. Disse tingene peker seg ut som en svakhet som går igjen på mange av bilene. Denne bilen har kostet eieren 30.000 kroner året i reparasjoner. Penger man garantert kunne funnet på andre og langt morsommere ting for.

