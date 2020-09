De som kjøper denne kan få 50.000 kroner i støtte

Elbilene står nå for mer enn 50 prosent av det totale nybilsalget her til lands.

Her snakker vi personbiler. For varebiler har det gått langt tregere å få i gang det elektriske skiftet.

Fra flere hold har det blitt påpekt at det er uheldig. Særlig i større byer vil det ha stor betydning å få mer av transporten over på elektriske varebiler.

Der private i mange tilfeller kan benytte offentlig transport (eller gå/sykle), finnes det knapt alternativer for varelevering eller for håndverkere som jobber i storbyene. Da må det brukes bil.

Oppfølgeren til Hiace

En av utfordringene her er det økonomiske. Elbilene har i dag hverken avgift eller moms. Det gir store utslag, kontra biler som går på diesel eller bensin. På varebiler får man ikke samme effekt.

Men her kommer en ordning fra Enova inn, der man kan få inntil 50.000 kroner i støtte, ved kjøp av elektrisk varebil. Det kan bety mye for totalregnskapet her.

Samtidig begynner utvalget av elektriske varebiler å bli bra. En av dem som nå melder seg på er Toyota Proace, for øvrig oppfølgeren til legendariske Hiace som i flere tiår var Norges mest solgte varebil.

En varebil som står og lader: Det kan bli et langt mer vanlig syn de kommende årene.

Samme varerom

Toyota Proace Electric kommer i tre karosserilengder og to ulike batteristørrelser, med inntil 330 kilometer rekkevidde. Det siste gjelder for batteripakken på 75 kWt. Proace leveres også med en batteripakke på 50 kWt. Rekkevidden her sier ikke Toyota noe om ennå.

Utstyrspakken inneholder blant annet smart inngang- og startsystem, navigasjon med veiledning til ladestolper, ryggekamera, klimaanlegg, xenon hovedlys og vareromspakke med antisklibelegg og takpanel.

– Toyota Proace Electric vil ha samme store varerom som dagens Proace, med en nyttelast på ett tonn og samtidig like mye som maksimal tilhengervekt. I tillegg er bilen, som er designet og bygget som elektrisk varebil direkte fra fabrikk, svært godt utstyrt. Med dette har vi stor tro på at Proace Electric vil dekke behovet til svært mange kunder når det gjelder rekkevidde, nyttelast og tilhengervekt, sier ansvarlig for næringssalg/varebil Hans Petter Bakken i Toyota Norge.

Proace Electric skal være bygget som elbil helt fra bunnen.

Norge er tidlig ute

Bilen kommer i to utstyrsnivåer, Basic og Comfort. Prisene for medium lengde (L1) starter på 364.300 kroner for Basic, og 449.900 kroner for den lengste varianten (L2). Begge disse med 50 kWt batteripakke.

Utgavene med batteripakke på 75 kWt starter på 409.000 kroner.

– Norge er et av de første markedene i Europa for den nye Proace Electric, og bilen kvalifiserer for høyeste støttebeløp på 50.000 kroner fra Enova som er ment for å fremme salget av elektriske varebiler. Kundene som bestiller nå vil få bilen mot slutten av 2020, sier Bakken, i en pressemelding.

Førermiljøet sladrer om at varebilene de siste årene har nærmet seg personbilene.

Hurtiglades

Proace Electric er tilrettelagt for ulike lademuligheter: oppkobling mot hurtigladere, eller via kabel som følger bilen – til ladeboks eller stikkontakt.

Ladeuttakene er skjult under et deksel på forskjermen, med en statusindikator som lyser for å vise stand-by, lading, lading ferdig eller en feilvarsling.

Ved å benytte en 100 kW offentlig ladestasjon vil 50 kWt batteriet kunne lades til 80 prosent på omtrent 30 minutter, og 75 kWt batteriet på 45 minutter. Bilene utstyres med en ombordlader som yter opptil 11 kW, optimalisert for å sikre riktig ladefart fra en ladeboks eller stikkontakt, og hjelper til med å bevare batteriets levetid.

Batteripakken er plassert under gulvet i varerommet, dermed stjeler de heller ikke plass.

Batterier under gulvet

– I arbeidet som er lagt ned for å forstå behovene til varebilkundene, har Toyota funnet at de gjennomsnittlig kjører 45 kilometer på én arbeidsdag, noe som betyr at de fleste Proace Electric-kundene ikke vil ha behov for å lade daglig, sier Bakken.

Batteripakken er plassert under gulvet i varerommet, noe som innebærer at plassforholdene opprettholdes i forhold til den vanlige Proace. Samtidig senkes tyngdepunktet, noe som forbedrer kjøreegenskapene og stabiliteten. Lastevolumet strekker seg fra 4.6 m3 for kompakt, til 5.3 m3 for medium og 6.1 m3 for den lange versjonen. Plassforholdene for personbil-versjonene er også uendret.

Artikkelen er først publisert av broom.no.