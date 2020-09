Du kan spare flere tusen kroner på service

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg har en 2009-modell Volvo XC 60 som jeg kjøpte i fjor. Bilen har nå gått 180.000 km. Nå maser bilen om service.

Jeg har fått prisoverslag på intervallservice. Beskrivelse: Service biler over 6 år: Programvare styreenheter oppdatering. Kontroll av frontrute-kamera, skifte kupéfilter, skifte luftfilter, skifte dieselfilter. Skifte register- og hjelpeaggregatrem Skifte remspenner og løpehjul for hjelperem

Prisoverslag: 13.678 kroner.

Det synes jeg var innmari dyrt. Fikk beskjed om at registerreim alene koster 6.000 kroner.

Spørsmål 1:Er det er nødvendig å skifte registerreim, og bør gjøre dette på merkeverksted. Eller om det kan gjøres på andre verksteder?

Spørsmål 2:Hvis registerreim koster 6.000 kr, koster det andre overnevnte 7.778 kr? Er det nødvendig å gjøre alt dette?

Benny svarer:

Hei på deg! Service på bil er dyrt. Det er ikke vanskelig å være enig i det. Men det er også viktig å få gjort. Dette er jo forebyggende både for driftssikkerhet og ikke minst med tanke på sikkerhet. Kostnader til service er også noe man absolutt må budsjettere med i bilholdet – sammen med ting som lån, drivstoff og avskrivning. Det virker som mange nordmenn får seg en overraskelsen når de oppdager at bilen må ha service – og at dette koster penger.

Men for all del. Jeg forstår at man kan få bakoversveis av prisene innimellom. Jeg har selv erfart det ...

Spørsmål 1: Sjekk i bilens historikk når registerreimen ble byttet sist. Om det er for tidlig med tanke på alder og kjørte kilometer å bytte denne igjen nå, da kan du vente. Hvis ikke vil jeg absolutt anbefale å bytte den. Det motsatte kan nemlig bli veldig dyrt. Du behøver ikke bytte dette hos en merkeforhandler. Du kan nok få gjort det billigere andre steder.

Spørsmål 2: Det er selvfølgelig ikke tvingende nødvendig å bytte noe av dette. Du bestemmer selv hva du vil ha byttet. Men frister det å stå på fjellet midtvinters med tett dieselfilter fordi det ikke ble byttet? Eller ha dårlig effekt i varmeapparatet på grunn av tett kupefilter, eller unødig høyt dieselforbruk på grunn av tett luftfilter?

Om du ikke kjenner bilens servicehistorikk og er usikker på når det sist ble byttet og om det nødvendig å bytte det igjen, går det jo an å kontrollere dette og bytte bare ved behov. Problemet er bare at jobben er så og si den samme. Det er delene, som ikke er veldig dyre, som kommer i tillegg.

Jeg vil definitivt anbefale deg å sjekke priser hos flere ulike aktører her. Prisene kan variere ganske mye fra verksted til verksted. Jeg vil tro du kan få gjort dette rimeligere hos en av de frittstående verkstedkjedene. De har både lavere timepris og bruker uoriginale deler som også er rimeligere. Det kan være snakk om noen tusen kroner. Bare sørg for å bruke en seriøs aktør og at de riktige tingene blir gjort.

Det er også en del du kan sjekke selv, som fylling av spylervæske, sjekk av lys, viskerblader, smøring av dører, låser, lufttrykk i dekkene etc. som inngår i en service. Man behøver jo ikke betale 1.500 timen pluss moms for å få gjort dette. Du gir bare beskjed om at dette er sjekket og ikke behøver å gjøres på nytt. Da sparer du ytterligere penger.

Ønsker deg lykke til med både bil og service!

