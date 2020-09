Overgangen fra vinterdekk til sommerdekk ble spesiell for mange i år. Da Norge stengte ned i mars, rammet det også hardt de som driver med dekk og dekkskift.

For å lette på dette, gjorde myndighetene et sjeldent unntak. De flyttet piggdekkfristen frem til 1. mai, for hele landet.

Nå nærmer vi oss tid for vinterdekk igjen og NAF mener det kan gi utfordringer for mange bileiere.

De peker på at dekkhotellene og verkstedene fortsatt har smittevernregler som må følges. Derfor er det viktig at kundene sprer seg gjennom høsten.

585.000 biler må på dekkhotell

– Det nytter ikke å vente til snøen faller i år. Da kan du stå uten time, og ikke få brukt bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

En undersøkelse NAF har gjennomført viser at 20,9 prosent har dekkene på dekkhotell.

Av landets bilpark på 2,8 millioner biler, tilsvarer det 585.000 biler som må til dekkhotell for å skifte hjul. Da blir det fort hektisk.

Dekkhotellene har vokst kraftig i Norge de siste årene, mange velger å oppbevare dekkene sine her i stedet for hjemme. Foto: NTB Scanpix

Heller legge om for tidlig

– Piggfrie vinterdekk kan du kjøre med allerede nå, men det er viktig å være klar over at veigrepet ditt er dårligere enn med sommerdekk så lenge det er varmegrader. Likevel anbefaler vi at flere legger om for tidlig for å redusere smittefaren ved dekkhotellene, sier Sødal, i en pressemelding.

Normalt er anbefalingen å vente lengst mulig med å få på vinterdekkene fordi de gir betydelig lengre bremselengde særlig på vått føre og i varmegrader. Men i år er tidene langt fra normale, særlig for de som har dekkene på hotell.

For piggdekk er det egne frister. 15. oktober for de nordliste delene av landet og 1. november for resten av Norge. Men du kan naturligvis bruke piggdekk hvis forholdene krever det.

Egne frister for piggdekk

– For de som tar hjulskift-jobben selv, gjelder det å ha sommerdekkene på til kulda kommer. Rett og slett følge med på værmeldingen, og legge om i tide, rådgir Sødal.

For de som har piggdekk på bilen er ikke hjulskift aktuelt nå. Der gjelder datofrister, nemlig 15. oktober for Nordland, Troms og Finnmark og 1. november for resten av landet.

