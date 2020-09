Det eksploderte og folk bød som gale

Det må ha vært i 1986/87. Jeg gikk fra min bilmekanikerjobb og bort på parkeringsplassen, der min egen VW Golf GTI sto parkert. Da kom den. En rød, splitter ny BMW M3 E30. Som en av gutta på nabofirmaet hadde. Med et aldeles herlig motor-vræl, og de svulmende bakskjermene senket et par centimeter ned over de feite bakhjulene i det den akselererte forbi meg. Gåsehud!

Herregud for en bil! En slik bil skal jeg ha en gang, tenkte jeg hver gang jeg så den. Den var en uoppnåelig drøm den gang.

Når jeg ser hva de selges for nå – så forstår jeg at en fin BMW M3 E30 fortsatt er en uoppnåelig drøm. Med mindre jeg selger huset ...

Rød M3 med beige skinninteriør er ikke akkurat feil. Foto fra: bringatrailer.com

Når virkelighet og drømmer smelter samen

Forleden ble et sjeldent fin eksemplar av nettopp første generasjon av BMW-klassikeren M3 lagt ut for salg på amerikanske bringatrailer.com.

Noen veldig få ganger stemmer bare absolutt alt på en bruktbil. Fargen, interiøret, den tekniske tilstanden, kilometerstanden, historikken, dokumentasjonen, det kosmetiske og ikke minst merke og modell. Det er slike magiske øyeblikk der virkelighet og drømmer bare smelter sammen.

BMW-en som ble lagt ut for salg var en slik magisk bil. Da mener vi absolutt ALT. Fra skruene, til drivakslene, til feilfrie original-dekaler i motorrommet.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Men så er det jo slik at man ikke alltid er alene om drømmene. Det skulle ganske kjapt vise seg at det var flere enn meg som drømte om en skikkelig fin første generasjons M3. Mange flere...

Når drømmer og virkelighet møtes ... Foto fra: bringatrailer.com

Auksjon er genialt

Det slår meg at auksjon er en genial greie for de som skal selge noe. Enten det er biler, kunst, eller andre ting vi samler på eller har lyst på. Man samler en gjeng ivrige entusiaster og potensielle kjøpere som hisser hverandre opp og byr over hverandre for å få fatt i den ene tingen alle har lyst på. Klart det blir prisrekorder av slikt! Noe annet ville egentlig vært rart, når vi snakker drømmegjenstand.

Slik ble det da også med den røde , fine BMW M3-en fra 1988. En bil som ble solgt ny i California, USA. Den eldre eieren ble syk og gikk bort bare et par år etter at han kjøpte bilen. Han hadde knapt fått brukt den.

Familien beholdt bilen fram til 2010. Først da skiftet den røde skjønnheten eier. Den nye eieren brukte også bilen bare svært sporadisk. Det er grunnen til at den nå, når den skifter eier for tredje gang, kun har gått 13.000 kilometer siden den var ny for 32 år siden.

Bilen har ikke gått mer enn 13.000 kilometer siden 1988 og ser fortsatt ut som ny. Foto fra: bringatrailer.com

Suksess

Den første BMW M3 er basert på E30 3-serie for å være en homologering-bil for å tilfredsstille regelverket til DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaf) og Gruppe A. Noe som krevde at minst 5.000 biler måtte bygges.

M3 E30 ble produsert fra mars 1986 til juni 1991. Hovedsakelig som todørs sedan, men noen cabrioleter så også dagens lys. M3 ble en større suksess enn hva hva selv de største optimistene trodde. Mer enn 17.000 biler ble produsert av E30-utgaven.

Motoren i de første M3 var en 2,3-litere, som på BMW-språket kalles, S14. De hadde en ytelse på 200 hestekrefter i Europa. Denne USA-utgaven yter 195 hestekrefter på grunn av strengere utslippskrav. Girkassen er en Getrag 5-trinns manuell. M3 kom etterhvert i flere utgaver og med enda sterkere motorer også.

Er den verdt 2,4 millioner? Det var i alle fall det noen var villige til å betale for den. Foto fra: bringatrailer.com

Det eksploderte og folk bød som gale

Men tilbake til vår røde 1988-modell og auksjonen.

Allerede to dager før auksjonen utgikk, begynte man å snakke om prisrekord. Budene var oppe i svimlende 120.000 amerikanske dollar! Man regnet med at taket var nådd.

Men så feil kan man ta. Det var nemlig da moroa begynte. Det nærmest eksploderte med budgivingen og folk bød som gale. I løpet av de neste 48 timene mer enn doblet prisen seg.

Bilen ble solgt for den nette sum av 250.000 dollar! Det tilsvarer omtrent 2,4 millioner kroner. Før man kan legge på ytterligere 25 prosent moms og frakt om man skulle tatt den hit til Norge.

Sa, ja – drømmen om en rød M3 E30, forblir nok bare med drømmen, for meg. Kanskje må man heller nøye seg med en VW Golf GTI igjen ..?

