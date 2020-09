Slik løser de et ladeproblem for mange Tesla-eiere

Rask og effektiv lading er en viktig parameter for å få en moderne elbil til å fungere optimalt.

Årets sommer med norgesferie og mange elbiler på veiene, ble en «syretest» på nettopp dette. Det gikk ikke alltid like bra. Det ble tidvis både køer og kaos ved de mest attraktive ladeplassene. Les mer om det her:

Tesla har sitt helt eget unike hurtigladenettverk, de såkalte superchargerne, som er å finne i alle land der det amerikanske bilmerket selges. Norge er et av de best utbygde landene i verden når det gjelder supercharger-stasjoner. Totalt 66 slike stasjoner finnes med til sammen 920 ladestolper. Hele landet er dekket av dette ladenettverket, utenom Finnmark. Her jobber Tesla med stasjoner som vil åpnes i løpet av året.

Lite venting på lading

Det har gjort at Tesla-eiere har hatt det litt enklere på ladestasjonene. Tall fra Tesla Norge viser at 95,9 prosent av Tesla-eiere som brukte superchargere i Norge i perioden juni-august, fikk koblet til en lader innen to minutter etter ankomst til ladestasjonen.

Mens hele 98,3 prosent av Tesla-eiere som brukte supercharger her hjemme i juli, fikk koblet sin Tesla til en til en lader innen 10 minutter etter ankomst.

Men også på Tesla-himmelen finnes noen mørke skyer i horisonten. Nå bygges nemlig versjon 3 av ladestolpene ut. De kalles enkelt og greit for V3. Disse gir høyere ladehastighet, eller raskere lading, enn de eldre V1 og V2 superchargerne.

Problemet er bare det at de fleste Tesla Model S og X ikke kan lade på disse nye V3-laderne uten en ombygging, fordi V3 supercharging bruker CCS-kontakt. Det er Model 3 og kommende Model Y som har CCS-ladeport. Model S og Model X har hatt CCS-adapter som standardutstyr siden mai 2019, slik at også disse kan lade på V3 Superchargere.

To typer Tesla-lading

På helt nye ladestasjoner som har åpnet den siste tiden og de som åpner fremover, vil det kun være V3-stolper. Der kan bare Model S og Model X lade hvis man har CCS-adapteret.

– Ja, det er riktig, sier Sindre Seim som er servicesjef for Tesla i Norge.

Han legger raskt til at dette er enkelt å løse og at man sågar kan få økt lade-fleksibilitet med både enkle og relativt rimelige grep.

– Poenget her er at V3-laderne har en CCS-kontakt. Standard-kontakten som allerede finnes på mange elbiler. Denne er standard på Model 3 og på den kommende Model Y, mens alle Model S og X har en Type 2-kontakt, forklarer Seim.

Enkel ombygging

Overgang fra en kontakt til en annen – da er det jo enkelt å tenke adapter. For det finnes.

– Det er absolutt en mulighet det. Slike adaptere er tilgjengelige, bekrefter Seim.

– For at eldre Model S og Model X skal kunne bruke CCS-adapteret og lade på CCS-baserte hurtigladere, både hos Tesla og på andre nettverk, må laderen i bilen oppgraderes. Denne oppgraderingen gjør det mulig for bilen å snakke med CCS-baserte hurtigladere.

3.550 kroner, inkludert arbeid og selve adapteret, er det Teslas servicesentre tar for en slik ombygging. Med det nye systemet får man ikke høyere ladefart / raskere lading enn tidligere. Begrensingen her ligger i bilens ombordlader og hvor mange kW denne tillater.

– Men på V3 Supercharging er det slutt på effektdelingen de eldre laderne har, hvor to og to ladestolper deler på makseffekten. Slik kan man få høyere ladefart over en lengre periode og man slipper problematikken med å dele stolper, som jo også gir noe lavere ladefart, føyer Seim til.

– Jeg vil også presisere at denne ombyggingen ikke er noe man må gjøre. De eldre laderne står fortsatt og vi ønsker at de skal fortsette å gjøre det. Så om man har klart seg med det ladenettverket som har vært, er det ikke noen generell anbefaling om ombygging fra vår side. Det er mer et tilbud til de som kjører mye, hurtiglader ofte og ønsker økt fleksibilitet, avslutter servicesjefen.

Fungerer bare på Tesla

Dette åpner også for at Tesla-eiere enklere kan lade på tredjeparts-ladere.

Denne ombyggingen har heller ikke noe å si om du har en avtale på gratis hurtiglading. De samme vilkårene gjelder uavhengig av om du har det nye eller det eldre ladesystemet.

"Genialt at Tesla har fått CCS-ladere. Da kan jo jeg også lade min elbil på en supercharger, selv om jeg ikke har Tesla", tenker du kanskje? Glem det. Selv om kontakten passer i andre CCS-biler, vil du ikke få ladet. Tesla-laderne kjenner nemlig igjen om det er en Tesla eller ei.

Saken ble først publisert på Broom.no