Derfor fikk Pål Henning nybilen sin ett minutt over midnatt

I dag, 11. september, starter Volkwagen utleveringene av det som er ventet å bli en massiv storselger i Norge: ID.3.

Skjønt, dag og dag. 11. september startet jo da klokken bikket midtnatt – og akkurat det var Møller Bil Kongsvinger naturligvis klare over.

Derfor hadde de arrangert en helt spesiell overrekkelse av det som må være Norges aller første kundesolgte VW ID.3.

Ett minutt over midnatt kunne nemlig Pål Henning Olsen (44) ta imot den nye bilen sin.

VW-forhandleren i Kongsvinger gjorde selvsagt et nummer av begivenheten. Her var det fakler, lysshow og røykmaskin. Dette skulle bli minneverdig for alle parter – og selvsagt aller mest for den rykende ferske bileieren.

– Sett etter elbil i tre år

Pål Henning gikk for en Glacier White/Black-utgave av ID.3 1ST Plus. Dette er det mellomste utstyrsnivået av de tre variantene som nå er tilgjengelig av 1ST-modellene.

– Hvorfor ble det akkurat ID.3?

– Jeg har sett etter en elbil i tre år. Men jeg har ikke funnet en jeg liker, som har god rekkevidde og fint design – før nå. Jeg er altså elbil-jomfru. Har Toyota Auris og Rav4 fra før. Begge hybrid. Nå gleder jeg meg til å kjøre elbil. Lite som er så gøy som ny bil med mange tekniske finesser, sier den nybakte eieren.

Her pakkes bilen ut. Snart klar for sin aller første kjøretur med ny eier.

Plus-modellen er ventet å bli storselgeren i Norge – med en startpris på drøyt 400.000 kroner. Skal du ha toppmodellen, Max, må du ut med 452.000 kroner. Et godt stykke opp i pris, altså.

Alle de tre har samme batteripakke og rekkevidde, 420 kilometer etter WLTP-målemetoden. Motoren er også den samme: 204 hk, og gir 0-100 km/t på 7,3 sekunder.

Tidlig opp

Etter overleveringen fikk han ta den første kjøreturen – hjem til Rælingen. Godt over en time ble det til å bli bedre kjent med den nye bilen. Hjemme ventet kone og to små barn.

De var ikke våkne til å ta imot familiens nyvinning i natt. Men i dag tidlig, derimot, var det liv i huset alt klokken 06.00. Kanskje i overkant tidlig for Pål Henning.

– Det er kjekt med en praktisk bil når man har to små, sier en trøtt Olsen.

Forventer bestselger

– Det er kjempegøy at Pål Henning var så sporty at han stilte opp midt på mørkeste natten for overlevering av bilen. Det ble en spesiell opplevelse for oss, også. Vi gratulerer med ny bil – og gleder oss til flere utleveringer i fremtiden, sier salgssjef for VW og nyttekjøretøy hos Møller Bil Kongsvinger, Kine Engebakken.

Og det vil garantert bli mange som skal ha bilene sine overlevert i ukene framover.

ID.3 kommer til å bli et vanlig syn på norske veier.

VW vil ikke ut med noe tall om hvor mange som har reservert, men har tidligere uttalt at de forventer at ID.3 skal bli Norges mest solgte bil.

VW har hatt utfordringer med ID.3 – les mer om det her:

Ikke tilhengerfeste eller 4x4

ID.3 har relativt kopmakte utvendige mål – men fordi coupeen er skjøvet helt fram, er det frigjort mye plass innvendig. Baksetene er romslige for klassen – og bagasjerommet er større enn nye VW Golf, med sine 385 liter.

Litt nedtur er det for noen at den ikke blir tilgjengelig med tilhengerfeste - og heller ikke kan ha taklast.

Forøvrig er det bakhjulsdrift – og ikke mulighet for firehjulsdrift. Skal du ha 4x4 kan du eventuelt gå for neste elbil ut fra VW: SUVen ID.4.

Avansert utstyr

Pål Henning Olsen sammen med salgssjef for VW Kine Engebakken og selger Denijal Brkic.

VW har valgt å spekke ID.3 med en hel del spennende utstyr. Den er for eksempel blant de første bilmodellene på markedet med head up display med såkalt augmented reality. På norsk heter dette "utvidet virkelighet", og er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk.

Det er vanskelig å forklare hvordan et slikt head up display fungerer – det må rett og slett sees.

ID.3 får også et nytt og mer avansert stemmestyringssystem, som gjør at du kan "snakke" med bilen på helt vanlig måte. Du trenger bare å "vekke" den ved å si Hello ID.

Allerede neste år kommer det to nye batterialternativer for ID.3, som gir rekkevidde på henholdsvis 330 og 550 kilometer.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.