Nyheten er liten – men viktig for mange norske kunder

Vi nordmenn er verdensmestere i tilhenger. Det finnes over en million av dem i garasjer, hager og på gårdsplasser rundt om i det ganske land.

De brukes til alt mellom himmel og jord. Ikke minst er det mange som har en liten "hagehenger" til å kjøre rusk og rask til gjenvinningsstasjonen noen ganger i året.

At du kan ha tilhengerfeste og dra henger har vært en selvfølge på de aller fleste biler i veldig mange år.

Men med elbilenes inntog, har dette forandret seg kraftig. Mange elbiler er nemlig ikke godkjent med hengerfeste fra fabrikk. Dermed kan du heller ikke lovlig få det ettermontert i Norge.

Kan dra 300 kilo

Det har vært en frustrasjon for mange kunder. Samtidig har norske importører presset på, for å få produsentene til å prioritere dette.

Kia er en av dem som selger mange elbiler i Norge om dagen. Tidligere i år ble det kjent at de nå kan tilby hengerfeste på sin e-Soul. Nå kommer også turen til den større e-Niro.

Den er en av Kias mest solgte biler i Norge i år, og kombinasjonen lang rekkevidde, god plass og mye utstyr gjør den til familiebil-alternativ for mange. Niro vil nå få mulighet for tilhengerfeste med godkjent tilhengervekt på inntil 300 kilo. Det er ikke veldig mye, men bør duge for lette transportbehov.

Les også: De fikk en av Norges første Kia e-Niro

Kia e-Niro er enn så lenge en elbil med få konkurrenter. Det merkes også på salget som er svært godt.

Hengerfeste på 2021-modellene

– Det er gledelig at e-Niro nå godkjennes med tilhengerfeste på lik linje med vår andre elbil, e-Soul. e-Niro har bra bagasjerom, godkjent taklast på 100 kilo, samt rekkevidde på inntil 455 kilometer. Mulighet for tilhengerfeste vil gjøre den enda mer aktuell for det norske markedet, sier Irene Solstad som er sjef for Kia hos importøren Bertel O. Steen.

Kia e-Niro ble lansert i desember 2018, og flere tusen kunder satte seg opp på reservasjonsliste. I løpet av juni 2020 hadde alle på reservasjonslisten fått tilbud om å skrive kontrakt, og bilen kan nå bestilles på "vanlig" måte hos forhandler.

– Vi har god tilgang på biler, og kan levere i løpet av én til fire måneder. 2021-modellene som får mulighet for tilhengerfeste vil være tilgjengelig i Norge mot slutten av året, sier Irene Solstad.

Les også: Tesla eller Kia - hva bør jeg kjøpe?

Slik ser det ut inne i e-Niro. Kia tilbyr svært gode utstyrspakker på denne bilen.

Knuste offisiell rekkevidde

e-Niro leveres i Norge med en batteripakke 64 kWt. Kunder kan velge mellom to utstyrsnivåer, og bilen er godt utstyrt allerede fra innstegsmodell. 2021-modell e-Niro vil også få mulighet for 11 kW 3-fas innebygget lader.

I Elbilforeningens undersøkelse "Elbilisten 2020" ble e-Niro for øvrig kåret til bilen eierne er mest fornøyd med.

e-Niro imponerte også da NAF i sommer dro på langtur med en rekke elbiler, for å teste rekkevidden. Bilen overgikk nemlig den offisielle rekkevidden med god margin, selv om det ikke var snakk om ekstrem sparekjøring her.

Batteripakken på e-Niro var ikke tom før bilen hadde rullet 524,7 kilometer. Med det gikk den altså nesten nøyaktig 80 kilometer mer enn det offisielle tallet.

Les også: Har nesten ingen konkurrenter: Les testen av Kia e-Niro her

Saken ble først publisert på Broom.no