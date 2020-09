Fra 21. september kan elbileiere ikke lenger lade bilen gratis på Oslo Lufthavn, melder flysmart24.

Ladingen vil koste ti kroner i timen. Etter fem timers parkering vil ladingen være gratis.

Avinor opplyser til flysmart24 at det finnes 700 ladepunkter på Gardermoen, og at dette gjør flyplassen til verdens største anlegg for elbil-lading.

Frem til nå har ikke Avinor ønsket å ta betalt for lading ettersom det har vært problemer med enkelte ladepunkter.

Avinor understreker at tilbudet om gratis lading har vært et midlertidig tilbud, og at det må noen justeringer til før alle ladepunktene er oppe og går.

– Da ladestasjonene ble installert i 2018/2019 viste det seg at det var behov for en test- og innkjøringsperiode. Vi ønsket derfor ikke å starte med å ta betaling for tjenesten før alt var testet ut, sier prosjektleder på Oslo lufthavn, Jørn Roald Wille, til flysmart24.