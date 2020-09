Bestselgeren er helt ny – nå er den i Norge

Det virker kanskje som den alltid har vært her. Men faktum er at den bare finnes i tre generasjoner. Til nå.

Hva vi snakker om? Jo, det som har blitt en liten legende blant småbilene. Nemlig Toyota Yaris.

Nå skal det absolutt legges til at bilen ikke akkurat er noen nykommer. Den kom tilbake i 1999. Siden har den solgt jevnt og trutt og fulgt trendene i markedet. Først med bensinmotor. Så solgte den godt i en periode med dieselmaskin under det korte panseret. De siste årene har det vært hybrid for alle pengene …

Nå, etter 21 år, er det klart for fjerde generasjon av den lille, men store Toyota-suksessen. En bilmodell som har store sko den skal fylle.

For dette er en av Europas aller mest solgte småbiler. Toyotas mest solgte modell i Europa. Blitt kåret til Årets bil i Europa, vært inne på Topp 10-listen over Norges mest solgte biler siden den ble lansert. Så populær at den har fått en vei oppkalt etter seg. Og slik kunne vi fortsatt …

Yaris kan bli rene utstyrsorgien hvis du tar deg råd til å klikke av for mye ekstrautstyr.

Populær TV-sving

Men det skal vi ikke. Vi skal heller ringe til Broom-Benny som i dag har tatt turen til Drammen og den norske Toyota-importøren for å ta en titt på og en prøvetur i nykommeren.

– Ring, ring ...

– Hallo, Knut!

– Heisann! Er du ute og kjører Yaris?

– Det er jeg! Nå har jeg kjørt et par timer. Blant annet rundt Sylling, der Jan Erik Larssen og gjengen hans i Broom TV laget mange innslag for noen år tilbake. Det er en sving der som har vært MYE på TV. Den har jeg kjørt i dag, i tillegg til mye annen svingete og morsom landevei.

Toyota Yaris er tro mot det opprinnelige konseptet. Liten utenpå, men (relativt) stor innvendig. Vi snakker om en bil på under fire meters lengde.

Var som små blikkbokser

– Og Yaris har blitt helt ny?

– Ja, her snakker vi ny bil, fra innerst til ytterst. Den har blitt litt bredere enn forgjengeren, akselavstanden er også strukket. Men i lengde og høyde er den faktisk krympet litt. Yaris er tilgjengelig med én drivlinje. Hybrid, i kjent Toyota-stil. Vi snakker tre sylindre, 1,5 liter og 116 hestekrefter. Forbruket skal være ned hele 19 prosent, sammenlignet med forrige generasjon. Så her snakker vi en liten sparebøsse.

– Det har skjedd mye med småbilene siden første Yaris debuterte. Den gangen var de fleste av dem nesten som små blikkbokser, med lite av både komfort, utstyr og støydemping. Det har forandret seg kraftig. Yaris imponerer meg ute på veien. Den er god å kjøre, har et ganske fast understell og tar svingene fint. Det er naturligvis ikke noen sportsbil Toyota har laget her. Men du kan fint legge ut på langtur med denne bilen, samtidig som den er snerten og lettkjørt i byen. Støydempingen er god, det er bare litt hjulstøy som trenger gjennom, sier Benny.

Var nesten utenkelig

– Hvordan er plassen?

– Jeg sitter bedre enn før, også lavere og lenger bak i bilen. Foran er plassforholdene gode, men jeg vil nødig sitte i baksetet bak meg selv i denne bilen. Der er det trangt! Bagasjerommet sladrer også om at vi snakker småbil her. 288 liter rommer det. Men det er jo forsåvidt også helt greit til denne klassen å være.

– Den er forresten godt utstyrt. Toyota Safety Sense 2.5, kollisjonspute mellom setene, ryggekamera og ny multimedialøsning med Apple CarPlay og Android Auto er standardutstyr nå. Fra Active-grad er LED-lys standard for Norge. Dessuten har den adaptiv cruisekontroll og kjørefeltassistent. Den kan også leveres med panorama glasstak, JBL-stereo, og digitale instrumenter. Ja, også head up display. Utstyr som var nesten utenkelig i en småbil fra Japan for ikke veldig mange år siden.

Bilen er helt ny og dermed med nytt design, lavere, kortere og bredere.

Savner ikke mye

– Såpass! Ikke verst det. Hva koster den nå?

– Omtrent det samme som tidligere, men Toyota lover at kundene skal få mer for pengene. Det vil si fra 244.000 for den rimeligste og opp til 305.000 for topputgaven, Premier Edition.

– Den er sistnevnte jeg kjører nå, her savner man virkelig ikke mye. Den har også skinnseter med kontrastsømmer og utstyr som adaptiv cruisekontroll med stoppfunksjon i kø, for å nevne noe. De fleste kundene vil nok legge seg opp mot toppmodellen, og bruke rundt 270.000-280.000 kroner på ny Yaris, sier Benny.

I skyggen av elbilene?

– Men helt til slutt: Har elbilene tatt mye av markedet for biler som dette nå, eller tror du Yaris fortsatt vil klare seg bra?

– Det er et godt spørsmål. Det har jo rygget for mange av konkurrentene de siste årene, men Toyota har et veldig godt tak på kundene sine. Så langt tilbyr de jo ikke noen elbiler, det er hybrid som gjelder. Importøren har ordre inne på nesten 1.000 eksemplarer, allerede før salget er skikkelig i gang. Det er et imponerende høyt tall, og sier nok sitt om at også denne generasjonen Yaris vil bli en velkjent syn på norske veier etter hvert, avslutter Benny.

Vi kommer tilbake med mer om nye Yaris etter hvert som han har fått testet bilen skikkelig.

