Nybilsalget i Norge har gått gjennom store endringer de siste årene. Her handler det særlig om skiftet fra bensin og diesel – til biler med elektrisk drivlinje.

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før dieselbilene sto for over 70 prosent av salget. Så kom elbilene og de ladbare hybridene – og i dag er dette bildet snudd helt på hodet.

Det får vi en ny bekreftelse på når vi ser nærmere på salgstallene i august. De viser nemlig blant annet at det ble solgt nesten 6.000 nye elbiler, mot 1.000 dieselbiler.

50 prosent av salget

Det elektriske bilsalget har økt med over 20 prosent på ett år. I august i fjor ble det solgt 4 .713 elbiler. I år endte salget på 5.704 nye elbiler. Dette skjer samtidig som det samlede nybilsalget i august er ned rundt 10 prosent fra i fjor, fra 12.000 til snaut 11.000 biler.

I august passerte elbilsalget 50 prosent av alle nybiler. Det har skjedd bare tre ganger totalt sett, men det er ventet at dette er en utvikling som er kommet for å bli.

Flere bilmerker faser nå ut dieselmotorer i Norge. Samtidig øker antall elbiler og her er det også mye spennende på gang de neste 12 månedene.

Det har vært hektisk på mange ladestasjoner i sommer, enkelte steder med køer og ventetid. Foto: NAF.

10 spenstige elbiler vi kan glede oss til neste år

Irritasjon og venting

Stadig flere elbiler på norske veier gir imidlertid også utfordringer. NAF er blant dem som er urolige for at ladeinfrastrukturen i Norge henger for mye etter utviklingen i bilparken.

– Vi har sett at elbilveksten er større enn veksten i ladere. Myndighetene har en plan for flere elbiler, men de har ingen god plan for flere ladere. Det mener vi er en unnlatelsessynd, og resultatet av dette er et for dårlig dimensjonert ladenettverk, med ladekø, irritasjon og venting som resultater, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Politikerne må ta et ansvar for at infrastrukturen holder tritt med utviklingen i den elektriske bilparken, mener NAF.

Mener alle bensinstasjoner må ha elbil-lader

Mange kan ikke lade hjemme

En rekke nye og ladbare biler har kommet til Norge i år. Her er en av de ferskeste, Fords digre SUV Explorer.

– Forbrukerne trenger flere ladere, og de trenger sterkere ladere. Nye modeller lader mye raskere enn tidligere års modeller, og dette må hurtigladerne langs veien gjenspeile, sier Sødal, i en pressemelding.

I dette ligger også en betydelig utfordring når mange som ikke har mulighet til å lade hjemme, anskaffer seg elbil. De er avhengig av ladestasjoner for å kunne bruke bilene sine. Dette stiller krav til flere ladere i urbane strøk, samtidig som det er viktig å bygge ut ladeinfrastruktur langs de større veiene.

LES MER: Så mange med elbil sto i ladekø i sommer

Denne saken ble først publisert på Broom.no.