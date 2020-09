Det er ikke akkurat sjelden at bilprodusenter må tilbakekalle modeller.

Det som ofte har skjedd da, er man har oppdaget feil eller svakheter ved en eller flere deler på bilen. Dermed får eierne beskjed om å komme innom en forhandler, slik at dette kan utbedres.

Men også de som leverer utstyr til bilene kan oppleve dette. Thule går nå ut med en tilbakekalling. I verste fall kan den aktuelle feilen gjøre at takstativsystemet kan løsne. Det kan naturligvis få skumle konsekvenser ute i trafikken.

For små bolter

Med for eksempel en takboks festet til takstativet, kan det få alvorlige konsekvenser hvis dette løsner. Foto: Thule.

– Vi må informere om at Thule Rapid Fixpoint XT Kits, for montering av Thules takstativsystem, med følgende produktnumre 3049, 3073, 3123, 3130, 3136 og 3144, kjøpt etter 16. desember 2019 med en spesifikk tilpasning for bilmerkene oppgitt nedenfor, utgjør en risiko for at takstativsystemet delvis eller helt kan løsne fra bilens tak, skriver Thule på egen hjemmeside.

Konkret er det her snakk om bolter som er for små, dette kan utgjøre en risiko for at takstativsystemet ikke festes ordentlig og kan i visse omstendigheter føre til at det delvis eller helt løsner fra taket mens du kjører.

Noen biler er det forbudt å ha takboks på

Umiddelbart avslutte bruken

Bilmerkene som er berørt her er Mercedes, Toyota, Tesla, Ford, Fiat og Mitsubishi.

Dette skriver Thule til bileierne:

– Thule Group ber om at hvis du har kjøpt Thule Rapid Fixpoint XT Kits etter 16. desember 2019 til en av bilmerkene som er oppgitt over, at du umiddelbart avslutter bruk av takstativsystemet og ikke lar noen andre bruke det. Vi tilbyr deg, som eier av et påvirket Thule Rapid XT Kit hele kjøpesummen for Thule Rapid Fixpoint XT Kit eller en gratis erstatning i form av Thule Rapid XT Kit.

Enorm interesse for Volvos første elbil – fire til er på vei

Kontakte kundeservice

Denne tilbakekallingen begrenser seg til de settene for de spesifikke bilene, kjøpt etter 16 desember 2019, og påvirker ikke funksjonen eller sikkerheten til noen andre Thule Rapid Fixpoint Kits.

– Her hos Thule Group tar vi produktkvalitet på alvor, og vår førsteprioritet er produktenes sikkerhet. Vi utfører grundig testing for å sikre at våre Thule-produkter møter alle globale industri og regulatoriske standarder, sier selskapet – som oppfordrer alle som har spørsmål rundt dette om å ta kontakt med deres kundeservice.

Kan dette takstativet virkelig være trygt?

Denne saken ble først publisert på Broom.no.