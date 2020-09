Selger 250 biler i året – 95 prosent velger diesel

Basert på nybil-salget i Norge, er det lett å få inntrykk av at det er elbiler eller ladbare hybrider som dominerer hele bilmarkedet.

Med bildet er mer nyansert enn som så. I alle fall når vi inkluderer brukbilene inn i regnestykket. Det er fortsatt slik at det selges mer enn tre ganger så mange bruktbiler, som nye, årlig i Norge.

I fjor var nesten halvparten av alle omregistreringer en dieselbil, mens om lag 8 prosent var elbiler.

95 prosent velger diesel

Blant mange bilbutikker som fortsatt har diesel på salgstoppen, er DTE Systems i Gjøvik. De startet først med biltuning tilbake i 2001, før de begynte med bilimport- og salg av Mercedes noen år senere.

E-Klasse er blant modellene de selger mest av hos DTE Systems.

I dag selger butikken rundt 250 biler årlig, og ifølge daglig leder, Terje Hasli, er det dieselbiler som dominerer salget.

– Helt klart. Vi selger i all hovedsak dieselbiler. Rundt 95 prosent av det totale salget vårt er biler med dieselmotor. Det er det kundene vil ha, forteller Terje til Broom.

– Har dere ikke merket noe til utviklingen på nybil-salget og fokuset på elektrifisering?

– Egentlig ikke. Det såkalte dieselhysteriet har roet seg helt. Hvis vi ser på tallene fra Finn.no, er det diesel folk søker mest på. Derfor har vi naturligvis også valgt å konsentrere oss om dette. Hadde vi tatt inn noen flere elbiler, hadde salget av disse sikkert økt noe. Men igjen er det markedet vi lytter til, fastslår Terje.

– Ingen grunn til å ha diesel-skam, sier bileksperten

Her står noen av bilene. Med unntak av den sølvfargede CLS-en, er alle med dieselmotor.

Corona ga AMG-boost

Esben Furuseth, som er selger hos DTE Systems, legger til at de har kunder over hele landet, særlig fra Innlandet og nordover.

Daglig leder, Terje Hasli.

– Hvis vi ekskluderer storbyene, er mitt inntrykk at folk fremdeles ønsker seg dieselbil. Spesielt alle som bor ute i distriktene og kjører langt, sier Esben.

Han legger til at snittprisen på bilene som omsettes, ligger et sted mellom 400.000 – 500.000 kroner, og at det er Mercedes E-Klasse og SUV-en GLC de selger mest av.

– Hva med de siste fem prosentene av salget? Er det elbiler?

­– Faktisk ikke. Det er stort sett bensinbiler, og nesten bare AMG-modeller med V8-motor. Vi merket faktisk en liten boost i AMG-salget med coronavirusets inntog. Da skulle plutselig «alle» ha en 63-AMG. Jeg tror vi solgte seks AMG-modeller på et blunk.

– Tilfeldig?

– Godt spørsmål. Kanskje folk kjedet seg litt og ville krydre opp hverdagen med litt ekstra moro, avslutter Terje.

Broom besøker DTE Systems og en ivrig kunde, som kjører AMG E63 S – som taxi.

Saken ble først publisert på Broom.no