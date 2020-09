Å vurdere om flere slike politibobiler skal tas i bruk er blant forslagene i politimeldingen, som Regjeringen la fram før sommeren, skriver Politiforum.

Man ser for seg at de kan bidra til at politiet kommer tettere på lokalbefolkningen når det er behov, enten det er en «passbuss» i Finnmark eller en mobil politipost, som Oslo har hatt to av i over ti år.

Ifølge John Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt, har Oslo-politiets to campingbiler vært brukt i spennet fra Norway Cup til drapsåsteder.

– De ruver veldig godt i terrenget og blir veldig synlige i områdene hvor vi bruker dem, sier Lund og forklarer at den mobile politiposten kjøres helt opp til gjerningsstedet så politiet kommer i kontakt med personer som har vært i nærområdet, men som ikke er oppført som vitner.

Oslo-politiet kjører også ut politiposten til ulike steder for å trygge nærområdet, og vise folk at det er politi til stede.

– Vi må ha respekt for at medborgerne våre er opptatt av at politibygg gir trygghet. Men det er ikke politibygget som gjør jobben. Selve jobben gjøres ute i felt eller på kontorene våre, sier Lund, som overfor Politiforum åpner for muligheten å tenke mer mobilitet.

– Med de ressursene vi har klarer vi ikke å ha politistasjoner på alle stedene folk bor, sier han.