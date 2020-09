Alt i alt var det 68.342 personer som tok teoriprøven i juni, juli og august, en økning på 43 prosent fra samme periode i fjor, viser tall som ble lagt fram av Statens vegvesen fredag.

Men mange møtte for dårlig forberedt, og 25.365 kandidater strøk.

– Med en strykprosent på 37 er det tydelig at mange tar for lett på teoriprøven. Flere tar teoriprøven før de er klare, bare for å sjekke hvordan de ligger an, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

VIDEO: Nye førerkort lansert: Se hva som er nytt