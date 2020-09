Ble målt til 180 km/t – da ga mannen gass og stakk av

Laserkontroller er bare unntaksvis noe politiet bruker for å overvåke farten på motorveiene her til lands.

Til gjengjeld er det slett ikke uvanlig av de patruljerer med uniformerte og sivile biler – og slik sett har muligheten til å stoppe de som bryter fartsgrensene.

Det fikk en sjåfør i 20-årene erfare torsdag kveld denne uken. Mannen kjørte på E6 sør for Oslo. Det gjorde også en patrulje fra Utrykningspolitiet (UP)...

Les også: Monterte blålys på bilen, slik stakk Alex Rosen fra politiet

Målt til 180 km/t

Like før Nøsttvedttunellen i Nordre Follo kommune ble han oppdaget av UP. De målte hastigheten til hele 180 km/t. Dermed kom blålysene på.

Lokalavisen Amta (bak betalingsmur) skrev først om hendelsen. Til avisen forteller operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt dette om hendelsen:

Blålysene kom på, men det stoppet ikke mannen i 20-årene... Foto: Scanpix.

Dro hjem til mannen to ganger

– Det var en UP-patrulje som hadde hatt en måling på en bil og skrudde på blålysene. Da valgte sjåføren å stikke av. Patruljen mistet bilen av syne, men rakk en måling på 180 km/t. Vi fikk bistand fra Oslo og adresse til bileier. En patrulje dro til bopel til vedkommende, men der var han ikke.

– Tre timer senere dro samme UP-patrulje dit og traff bileier på bopel. Han erkjente forholdene, at han hadde kjørt for fort og stukket av fra patruljen, forteller Ringseth, til Amta.

Førerkortet ble beslaglagt og føreren ble anmeldt, meldte politiet ved 02-tiden, natt til fredag.

Les også: Filmet seg selv i 178 km/t – så fikk politiet tak i klippet

Når ryker førerkortet?

Grensene for å miste førerkortet, varierer med fartsgrensen på stedet. I 80-soner, mister du førerkortet hvis du kjører fra 116 km/t. I 90-soner, ligger grensen på 126 km/t. For 100- og 110-soner er det 141 og 151 km/t som gjelder.

Utgangspunktet her er at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr veibane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

Saken ble først publisert på Broom.no