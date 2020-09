Topp 10: Her var det mange utålmodige elbil-eiere i sommer

Den store bilferiesommeren i 2020 ble også en test for mange elbileiere: Hvordan fungerte det egentlig å dra på tur med elektrisk bil?

i forkant av ferien visste vi at halvparten av norske elbileiere planla ferie med elbilen sin i sommer.

Med 300.000 elbiler på norske veier var mange spente på hvordan dette ville fungere i praksis, ikke minst i forhold til lading av bilene. Blant dem var Norsk elbilforening.

Her opplevde elbilistene mest kø i sommer: 1. Dombås 2. Brokelandsheia 3. Lom 4. Oppdal 5. Lillehammer 6. Stryn 7. Alvdal 8. Geilo 9. Otta 10. Telemarksporten Svarene er oppgitt i et fritekstfelt, det er totalt 400 elbilister som har oppgitt spesifikke steder.

– Køene må være et varsko

I etterkant av sommerferien har de gjennomført en stor undersøkelse, besvart av 3.700 elbileiere.

Undersøkelsen viser at én av tre opplevde ladekø ofte eller alltid, på ferien i sommer.

– Vi må få plass flere ladere. Årets sommer har vært en stresstest av ladenettverket. Køene i år må være et varsko. I årene framover blir elbilene flere, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu i Norsk elbilforening peker på at årets sommer har vært en stresstest av ladenettverket her til lands. Foto: Norsk elbilforening.

Like enkelt som å fylle bensin eller diesel

– Elbilistene oppgir oftest at det var kø på ladestasjonene på Dombås, Brokelandsheia og Lom, forteller Christina Bu,

9 prosent av alle elbilistene som svarte på undersøkelsen hadde alltid stått i ladekø i sommer, 20 prosent opplevde kø ofte, 23 prosent rapporterte om kø av og til, mens 24 prosent svarte sjelden og 24 prosent oppga at de aldri hadde stått i kø.

– Det må være like enkelt å lade som å fylle bensin- og diesel om elbil skal bli for alle. Årets sommer viser at vi har en vei å gå. Regjeringen må sikre bedre rammevilkår for raskere hurtigladeutbygging, sier Bu.

Noen steder kan du omtrent være alene på ladestasjonen, på andre steder kan det bli køer og ventetid. Her på ladestasjonen ved IKEA på Ringsaker.

Laderne virket ikke

Mange elbilister svarte også at hurtigladerne ikke virket. En prosent opplevde det alltid, 13 prosent ofte, mens 32 prosent oppga at det skjedde av og til. 24 prosent opplevde sjelden at hurtigladeren ikke virket, og 30 prosent hadde aldri opplevd at hurtigladeren ikke virket.

– Her må ladebransjen sikre bedring. Det er for dårlig at hurtigladere ikke virker i fellesferien når det var godt varslet på forhånd at halvparten av landets elbilister planla å bruke elbilen på ferie, mener Bu.

