Etter flere måneder med ulike teasere, er det i dag endelig duket for verdenspremiere.

Mercedes har akkurat lansert en helt ny generasjon av flaggskipet, luksussedanen og direktørbilen S-Klasse.

Denne var i fjor verdens mest solgte luksusbil. Bare siden lanseringen av utgående modell i 2013, er mer enn 500.000 S-Klasser solgt rundt om i verden.

Forventingene til en helt ny versjon er derfor skyhøye. Mercedes går også høyt ut, og mener nykommeren skal omdefinere hele luksusbil-segmentet, med mange nye innovasjoner.

I tillegg til et oppdatert design, et flunkende nytt interiør og en rekke nye teknologiske løsninger – lover Mercedes klasseledende standarder når det gjelder sikkerhet.

Drastiske endringer på innsiden

Som de ferske bildene viser, har Mercedes gjort flere endringer på eksteriørdesignet. Fronten er ny, med en større grill og smalere lykter. Her skal det fortsatt ose klasse og eksklusivitet, samtidig som det nye utrykket skal være hakket mer sportslig enn før ­– i alle fall om du velger AMG-pakke. ­

Sett fra siden kjenner vi igjen linjene fra utgående modell. Bak er det helt nye LED-lys som stjeler mest oppmerksomhet. Også disse er smalere, slik at rumpa ser strammere ut enn tidligere.

Men det er først når du åpner døra og ser interiøret, de virkelig store forandringene finner sted. Her snakker vi drastiske endringer. Nesten alle fysiske knapper er fjernet og erstattet med en ny, Tesla-lignende medieskjerm på 12,8 tommer.

Det er denne touchskjermen som er kjernen i det nye og oppdaterte infotainment-systemet, som aldri har vært mer avansert. Samtidig poengterer Mercedes at det nye MBUX-systemet heller aldri har vært enklere å bruke.

Den nye skjermen har OLED-teknologi, skyhøy oppløsning og gir deg haptiske tilbakemeldinger, slik at du føler en reaksjon i fingeren når du trykker på den.

Det er altså her du styrer de fleste funksjonene i bilen – alt fra radio til massasje – og ulike førerprofiler.

Leser kroppsspråk

I tillegg til den nye medieskjermen, lanseres et helt nytt og digitalt instrumentpanel. Dette kan tilpasses i langt flere retninger enn dagens Mercedes-modeller, både hva gjelder funksjonalitet, utseende og oppsett.

Mercedes er tydelig på at nye S-Klasse skal kunne oppleves med alle fire sanser – syn, berøring, hørsel og lukt. Det skal altså være enkelt å kommunisere og oppleve bilen.

Inne i kupeen vil for eksempel ulike kameraer og sensorer følge med på hva du gjør og hvordan du opptrer. Bilen skal også kunne lese kroppsspråket ditt, slik at den kan forutse hva du ønsker.

Dersom du lener deg mot passasjersetet, for å plukke opp noe du leter etter, vil bilen forstå hva du holder på med – og dermed lyse opp passasjersetet.

Vender du blikket mot sidespeilene vil muligheten for å justere dem automatisk dukke opp. Det samme skjer dersom du ser opp mot takluken. Sistnevnte kan også åpnes via en håndbevegelse.

Nye S-Klasse vil også fysisk kunne kjenne deg igjen. Basert på blant annet kroppsstørrelse, vil bilen automatisk stille inn setejusteringene for deg. Videre kan nye «MBUX Interior Assist» sjekke om barnesetet er festet på riktig måte.

Verdens første baksete-airbag

Ved siden av fokus på overdådig komfort og ny teknologi, er naturligvis sikkerhet i høysetet hos Mercedes, og spesielt på nye S-Klasse.

Mercedes lover at nykommeren vil sette helt nye standarder på dette området. For eksempel er nye S-Klasse verdens første serieproduserte bil med frontkollisjonspute for passasjerene bak.

Mercedes lanserer et av de mest avanserte dempersystemene i verden på nye S-Klasse. E-Active Body Control vil blant annet scanne veien for dumper og ujevnheter, slik at understellet er forberedt på å servere best mulig komfort til passasjerene.

Faktisk registrerer demperne kjørestatusen opptil 1.000 ganger per sekund – for å optimalisere oppsettet hver eneste centimeter du kjører på veien.

I tillegg til å bidra til S-Klasse-komfort, vil dempersystemet ha en sikkerhetsmessig funksjon. Mercedes kaller det Pre-Safe Impulse Side. Dersom bilen og sensorene oppdager at noe er i ferd med å treffe bilen fra siden, vil hele bilen løfte seg med opptil 8 cm. På den måten vil kreftene fra sammenstøtet forplante seg ned mot bilens konstruksjon, og man vil få mindre skader ved dørene.

Den nye kongen på haugen

Det er ingen tvil om at nye S-Klasse, med internkoden W223, blir den nye kongen på haugen i Mercedes-familien. Bilen leverer til nye høyder på alle sentrale områder: Komfort, teknologi og sikkerhet.

For å toppe det hele, skal bilen dessuten bygges på Mercedes sin flunkende nye fabrikk «Factory 56» – som faktisk åpner i dag. Det blir en høyteknologisk og grønnere fabrikk, med blant annet 300 førerløse transportsystemer i bruk.

Innen 2022 er målet til Mercedes at samtlige bilfabrikker skal ha en CO2-nøytral energiforsyning. Den nye «Factory 56»-fabrikken i Sindelfingen blir den første til å nå målet, blant annet takket være en rekke solcellepaneler på taket.

