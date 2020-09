Se hvem som overrakte bil til Maria: – Dette hadde jeg ikke ventet!

Nissan var svært tidlig ute med elbil, da de lanserte sin Leaf tilbake i 2011. Her tok Nissan et viktig steg i den elektriske satsningen, samtidig som mange av konkurrentene var mer avventende.

Leaf har utvilsomt vært en stor suksess for Nissan. Ikke bare er den Norges mest solgte elbil, men også den mest solgte i verden.

I dag markerer selskapet dessuten en stor og viktig milepæl. Nissan Leaf nummer 500.000 er nemlig overlevert – og det til en norsk kunde.

– Vi var heldige og fikk lov til å bli tildelt produksjonen av nettopp bil nummer 500.000, i kamp med andre viktige elbilmarkeder som Japan og USA, sier Marina Maneas Bakkum, kommunikasjonssjef i Nissan Nordic Europe.

Til stede under overrekkelsen var også samferdselsminister Knut Arild Hareide. Han fikk æren av å overlevere bilen til Maria Jansen.

Ventet i fire måneder

– Det er ingen tvil om at norsk elbilpolitikk virker. Nå er jeg glad for å kunne si gratulerer til Maria med ny bil, forteller Hareide, som poengterer at klimagassutslippene norsk transportsektor er på god vei ned.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tror på at Norge vil nå 2025-målet – om at samtlige nybiler innen da skal være nullutslippsbiler.

Den ferske bilen til Maria Jansen er en knall rød Leaf – med største batteripakke på 62 kWt. Hun bytter fra en to år gammel Leaf, med ønske om litt lenger rekkevidde.

– Det stemmer. Med den gamle bilen syns jeg rekkevidden akkurat ble litt for kort. Den nye bilen er oppgitt til 385 kilometer, noe som holder til vårt bruk, forteller Maria til Broom.

– Hvordan er det å få overlevert bil nummer 500.000 av samferdselsministeren?

– Helt fantastisk morsomt! Men at det skulle bli så mye oppstyr hadde jeg aldri ventet. Nå gleder jeg meg allerede til å kjøre bilen hjem, etter å ha ventet rundt fire måneder.

Nesten 63.000 i Norge

Maria legger til at hun tidligere opplevde ladekø – på lengre turer.

– Det slipper jeg heldigvis nå som jeg har fått lenger rekkevidde. Vi har også montert veggboks, slik at stort sett all lading skjer hjemme. Mye av strømmen får vi også fra solcellepaneler på taket, så jeg prøver så godt jeg kan å bidra med miljøvennlige valg, sier hun.

Siden introduksjonen i Norge, er det solgt nærmere 63.000 eksemplarer av Leaf her til lands. Ifølge Nissan har bilene bidratt til å redusere CO2-utslippene på norske veier med 357.000 tonn.

– Norge har innfridd vedtatte klimamål før fristen og klimagassutlippene er på god vei ned. Vi er et foregangsland, noe som godt bevises ved at andre land tar etter og kopierer insentivordningene for å nå sine klimaforpliktelser på en smart og hensiktsmessig måte, avslutter Marina Maneas Bakkum hos Nissan.

