Knuser konkurrentene – kan gi stor opptur i Norge

Suzuki har lange og gode tradisjoner i Norge, men de siste årene har salget langt fra vært på topp.

Nå kommer imidlertid en ny og etterlengtet modell, som virkelig kan få fart på sakene igjen. Across er navnet på nykommeren, som hadde verdenspremiere i Norge denne uken.

Bilen er en ladbar SUV – og er så godt som identisk med nye Toyota RAV4 plug in hybrid. Kun fronten og logoene skiller dem, ellers er alt annet likt.

Viktig samarbeid

Årsaken er et samarbeid mellom de to merkene, som har eierandeler hos hverandre. For Toyota handler det blant annet om å få bedre innpass på det indiske markedet.

Her er Suzuki sterke, med en markedsandel på nesten 50 prosent. Samtidig er det indiske markedet i sterk vekst, og er i ferd med å bli det tredje største bilmarkedet i verden.

For Suzuki sin del blir nye Across svært viktig for det europeiske markedet. For ikke å snakke om her i Norge. Vi snakker vi ladbar SUV, med klasseledende elektrisk rekkevidde, 4x4 og ikke minst en god utstyrspakke.

Den norske Suzuki-importøren har derfor store forventinger til nykommeren. Målet er å selge minst 800 biler i år.

Nå er salget allerede i gang, og de første kundene får bilen sin overlevert neste uke.

Her er noen av de første eksemplarene på plass utenfor Ekebergrestauranten i Oslo. Det ble kun anledning til å kjøre en liten time, derfor kommer Broom tilbake med full test av bilen litt senere i høst.

Solid rekkevidde

Across er altså helt identisk med RAV4 plug in hybrid, det gjelder også drivlinjen.

Under panseret finner vi Toyota sin 2,5 liters bensinmotor på 136 kW. Denne samarbeider med to elmotorer på 134 og 40 kW. Samlet effekt er solide 306 hk. Det gjør faktisk Across til tidendes kraftigste, serieproduserte modell fra Suzuki.

0-100 km/t er i mål på 6 sekunder blank.

Mer interessant er den elektriske rekkevidden, som er oppgitt til 75 kilometer, målt etter WLTP. Det er mye takket være batteripakken på 18,1 kWt.

Broom har allerede testet rekkevidden på Toyota-utgaven. Her oppnådde vi akkurat 75 kilometer, uten å ta spesielle hensyn på landeveien.

De fleste vil finne seg godt til rette bak rattet her. Men hvis vi skal pirke, syns vi selve interiørdesignet kanskje er en smule kjedelig – som det også er på RAV4.

Komfortabel og rask

Ikke overraskende er kjøreinntrykkene også helt identisk på de to bilene. Suzuki Across leverer god komfort, samtidig som frasparket er overraskende bra.

Du kan velge mellom fire ulike kjøremodus: EV mode, Auto EV/HV, HV mode og Charge. Aktiverer du førstnevnte, låser du bilen i elektrisk modus – uansett gasspådrag.

Ved normalt tempo, er skyvet kun fra elmotorene mer enn godt nok.

I front har Suzuki sine designere fått bestemme selv, ellers er bilen klin lik RAV4.

Godt utstyrt

Som RAV4 leveres også Across med mye utstyr. Vi snakker blant annet kollisjonsvern med autobrems, adaptiv cruisekontroll, skiltgjenkjenning, blindsonevarsling og filskiftevarsling.

Bagasjerommet er på 500 liter. Det bør holde for de fleste.

For første gang på en Suzuki får du nå også elektrisk parkeringsbrems og elektrisk bakluke med kickåpning.

På innsiden er varme i ratt, frontvindu og begge seterader standard. Infotainmentskjermen måler 9 tommer og støtter både Apple Carplay, samt Android auto.

I motsetning til RAV4, har Suzuki ikke valgt å inkludere det digitale bakspeilet på sin modell. Men Across har reservehjul som standard – noe RAV4 ikke har. Haken er at bagasjerommet blir 20 liter mindre, men dette er kun under gulvet.

Med en diger grill og smale LED-lys, ønsker Suzuki en sportslig fremtoning på det nye flaggskipet. Bilen kan lades med en 3,6 kW ombordlader.

Det nye flaggskipet

Suzuki gjør det enkelt for kundene ved at bilen kun tilbys i én utstyrsvariant. Den kan sammenlignes med en godt utstyrt RAV4.

De første bilene i Norge er såkalte «First Edition»-versjoner, som ifølge importøren inkluderer utstyr verdt 45.000 kroner.

Med nye Across er det ingen tvil om at Suzuki har et nytt og viktig flaggskip i stallen. Med minst 800 salg fordelt på årets fire siste måneder, er det derfor klart for en solid salgsboost for merket i Norge.

Saken ble først publisert på Broom.no