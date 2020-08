Så mange irriterer seg over lusekjøring i trafikken

Det snakkes og skrives mye om de som kjører for fort – og bryter fartsgrensene. Men hva med dem som ligger under fartsgrensen – og gjerne lager køer bak seg?

De kan også være en kilde til mange skumle situasjoner. Mange av oss har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen.

Hvis det i tillegg er stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi.

I en ny undersøkelse forteller så mange som syv av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken, fordi bilister kjører under fartsgrensen.

Mister besinnelsen

Undersøkelse er gjennomført av Ipsos for Gjensidige. Her sier hele 66 prosent av bilistene at de har opplevd dette. Samtidig sier 57 prosent at de irriterer seg ofte eller av og til over de som kjører for sakte.

Yngre bilførere irriterer seg mer enn de som er litt eldre. Menn har opplevd flere farlige situasjoner og er noe mer irritert i trafikken enn kvinner.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Når irritasjonen er så høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Tall fra Finans Norge (hele forsikringsbransjen) viser at det i første kvartal 2020 var 7.600 store og små trafikkuhell som gjaldt forbikjøring og møteulykker. Dette er altså et betydelig problem.

Les også: Se hva irritert Broom-leser tenker om venstresinkene

Enkelte har bedre tid enn andre...

Voll forklarer at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig kan lusekjøring også bidra til farlige situasjoner. Voll er klar på at dette ikke er en oppfordring til øke farten, men mer til å vise hensyn, om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen.

Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Han reiser landet rundt og opplever ofte at enkelte har bedre tid enn andre når de er ute i trafikken.

Les også: Joda, du skal kjøre forbi køen her

Når noen ligger under fartsgrensen, kan det skape både irritasjon og farlige situasjoner. Foto: Gjensidige.

Blinke ut til høyre

Hans oppfordring er: Ha fullt fokus på veien, sjekk speilene regelmessig og kjør til siden for å slippe andre trafikanter forbi, hvis du kjører under fartsgrensen og ser det blir kø bak deg.

Dette støttes av Voll.

– Ser du at biler kommer tett på bak, er det aller beste å vente til du finner et egnet sted å kjøre til siden. Dersom dette viser seg vanskelig, er neste alternative å vente til du kommer til en oversiktlig strekning, slippe gassen og blinke til høyre.Det kan gi mulighet til å slippe forbi, sier Voll videre

Han understreker samtidig at de bak selv må vurdere om det er trygt å kjøre forbi, og ikke stole helt på «sneglekjørerens» signalisering.

Les også: Det sinnssvake er at han ligger i venstre felt – selv om veien er tom!

Saken ble først publisert på Broom.no