Her ruller den i land – bilen mange nordmenn har ventet lenge på

Nå starter et helt nytt kapittel i Volkswagen-historien. De er nemlig i gang med sin største offensiv noensinne, ikke overraskende handler det om elbiler.

Milliardbeløp er investert, i det som skal bli en hel familie av nye, elektriske biler.

Først ut er modellen som heter ID.3. Flere tusen nordmenn har bestilt den – og nå er det like før de får bilene sine.

Tidlig i dag morges klappet nemlig første båtlast med ID.3 til kai i Norge. Over 700 eksemplarer av ID.3 1ST kom til Møller Logistikk på Bekkelaget i Oslo.

Begrenset antall

De første forhåndsbestillerne vil få sin bil utlevert fra forhandler fra september og dermed er lanseringen av ID.3 1ST for alvor i gang.

Harald Edvarsen-Eibak er sjef for Volkswagen i Norge.

– Dette er en historisk dag for alle oss som jobber med Volkswagen i Norge. Å se de første ID.3 bli kjørt av båten i dag markerer en milepæl for elektrisk mobilitet, sier Harald Edvardsen-Eibak som er direktør for Volkswagen .

Lanseringsmodellen ID.3 1ST produseres i et begrenset antall på totalt 37.000 eksemplarer. Svært mange er solgt, men det er fortsatt mulig å sikre seg bil med levering i 2020.

Her står de tett-i-tett, de aller første eksemplarene av ID.3 som kommer til Norge.

Starter på 351.000 kroner

– Vi har vært offensive og sikret mange biler til norske kunder, sier Edvardsen-Eibak.

Prisene på nykommeren ser slik ut: ID.3 1ST starter på 351.900 kroner. ID.3 1ST Plus koster fra 404.000 kroner, mens ID.3 1ST Max kommer 452.200 kroner.

Alle disse har en offisiell rekkevidde på 420 kilometer. Det tallet har for øvrig allerede blitt grundig slått i en test hjemme i Tyskland, der et ID.3-eksemplar gikk hele 100 kilometer lenger, i test.

Morgenstemning på Bekkelaget, nå skal disse bilene straks videre til norske kunder.

ID.4 kommer snart

ID.3 er for øvrig på størrelse med dagens Golf, men har har mer innvendig plass. Her handler det om å utnytte fordelene elbil gir, blant annet ved at den store batteripakken er plassert i bunnen av bilen.

ID. skal som nevnt bli til en hel familie av biler. Den neste som kommer er SUV-en ID.4. Ett eksemplar av denne er allerede på en snartur i Norge. Her snakker vi SUV i familieklassen, med mulighet for 4x4, takboks og hengerfeste. De første norske kundene skal få bilene sine allerede før nyttår.

