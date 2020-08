Bruktbil? Da velger de fleste fortsatt dieselmotor

Bilsalget i Norge har forandret seg mye de siste årene. Elbiler og ladbare hybrider har kommet for fullt, mens dieselbilene har tapt store markedsandeler.

På det meste hadde rundt 70 prosent av nybilene som ble solgt her til lands dieselmotor. Nå er denne andelen på vei ned mot 10 prosent.

Det har ført til betydelig usikkerhet rundt hva som vil skje med dieselbilene i bruktmarkedet, både i forhold til verditap og hvor lettsolgte de vil være.

Så langt er det imidlertid ikke mye som tyder på at de store kundegruppene styrer unna dieselbilene. Det får vi igjen bekreftet når markedsplassen finn.no nå går ut med tall fra sommeren.

27 prosent økning

Antall biler til salgs på Finn motor kan si mye om temperaturen i bilmarkedet. Koronakrisen har gitt ulike utslag økonomisk og et av dem er økning i kjøp av brukte biler. Statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at antall nyregistreringer av biler har vært lavere enn i fjor. Det ser ut til at bruktbilmarkedet har kommet bedre ut av koronakrisens økonomiske utfordringer, enn nybilsalget.

– Antall eierskifter har i sommermånedene ligget på rundt 27 prosent høyere enn samme tid i fjor, ifølge OFV. Dette samsvarer godt med Finn sine tall på økning i antall solgte bruktbiler, uttaler produktdirektør for Finn motor, Eirik Håstein.

Sommeren har vært het i bruktbilmarkedet, med svært godt salg.

Kraftig diesel-økning

Brutt ned på de forskjellige drivlinjene, ser vi at diesel fremdeles er hovedmarkedet. Det selges flere dieselbiler i år, sammenlignet med 2019.

– I juli i fjor ble det solgt 9.990 dieselbiler, mens det ble solgt hele 12.886 dieselbiler i juli i år. Dette er en interessant utvikling, spesielt siden salget av nye dieselbiler fortsetter å falle, forteller Håstein, i en pressemelding.

I likhet med resten av markedet fikk elbiler også en betydelig dropp da koronapandemien startet, men mye har endret seg den siste tiden.

Tar tid å selge hybridbiler

– Vi ser at nivået på antall elbiler til salgs på Finn motor de siste tre månedene, er tilbake til slik det var i 2019. I år som i fjor er det Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, Tesla Model S og BMW i3 det finnes mest av i bruktmarkedet, forteller produktdirektøren.

Salget av brukte hybridbiler har også økt i sommer, men det tar lenger tid å selge dem. Det tyder i følge Finn på at markedet begynner å mettes og/eller at brukte hybridbiler ikke er like aktuelt å kjøpe som nye hybridbiler.

Mitsubishi Outlander har i flere år vært Norges mest solgte ladbare hybrid. Dette er også en attraktiv bil i bruktmarkedet.

Eierne ble skuffet

Her kan det helt sikkert også spille inn at det har skjedd mye med den elektriske rekkevidde til mange hybrider de siste årene.

Første generasjon ladbare hybrider hadde ofte svært begrenset rekkevidde på strøm. De offisielle tallene var også etter den nå utgåtte NEDC-målemetoden, som i praksis var altfor snill. Dermed ble også endel kunder skuffet, etter å ha erfart lavere elektrisk rekkevidde og dermed også høyere drivstoff-forbruk enn de kanskje hadde ventet.

En del av disse bilene er nå tungsolgte i bruktmarkedet. Og her er det da som regel bare én ting som hjelper: Å legge seg lavt i pris. Ellers må man være forberedt på at salget kan ta lang tid.

Saken ble først publisert på Broom.no