Tesla innrømmer: Problemer med å skaffe nok biler til Norge

Det norske markedet har vært svært viktig for Tesla så langt. Ingen har kjøpt flere Teslaer i forhold til folketall enn oss nordmenn.

Godt hjulpet av alle de norske elbilfordelene, har norske bilkjøpere kastet seg over dyre elbiler fra USA.

Men det hører også med til denne historien at Tesla i perioder har hatt lang ventetid på bilene sine. De har også brukt tid på å starte utlevering av biler, det så vi senest med "folke-Teslaen", Model 3.

Selv er Tesla svært tilbakeholdne med å kommentere noe som helst rundt salg og levering av biler. Men nå innrømmer de til bransje-nettstedet Bilbransje24.no at salget kunne vært betydelig høyere, hvis de hadde fått nok biler.

Ned 83,9 prosent

– Det er et faktum at vi har hatt og fortsatt har noe problemer med å skaffe biler til Norge, sier Even Sandvold Roland som er informasjonsansvarlig for Tesla i Norge, til Bilbransje24.no.

Så langt i år er antall nyregistrerte Teslaer ned hele 83,9 prosent her til lands, Tesla har falt ut av topp 10 og er nå Norges 12. største bilmerke.

Disse tallene er likevel ikke helt representative. I fjor utleverte Tesla svært mange eksemplarer av Model 3, som var bestilt tidligere.

Les også: Topp 10: Dette er de mest solgte bilene første halvår i år

Det norske markedet har vært et lite eventyr for Tesla - og har viktig for å få opp volumene deres.

På nivå med 2018

Dette påpeker også Sandvold Roland, som mener det er mye mer relevant å sammenligne året i år med 2018.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), har Tesla så langt i år registrert 2.098 biler. Til sammenligning registrerte Tesla 4.192 biler til og med 26.august i 2018.

Roland vil ikke kommentere spesifikt, men antyder til Bilbransje24.no at Tesla trolig hadde hatt en registreringstakt på nivå med 2018, hvis leveransesituasjonen hadde vært normal i 2020.

– Tesla kommenterer aldri salgstall, sier han.

Les også: To av verdens rikeste erklærer krig mot elbilen

To grunner

Det betyr at Tesla uten leveranseproblemer kunne ha doblet antall registrerte biler så langt i år.

Roland peker på to viktige grunner til at Tesla i Norge så langt i år har vesentlig lavere registreringstakt enn tidligere:

– Som følge av coronakrisen måtte Tesla stenge sin fabrikk i California i noen uker i vår. Den andre forklaringen på at vi har hatt problemer med tilgang på biler til Norge er at andre europeiske markeder nå vokser betydelig. En viktig årsak til denne veksten er vår satsing på å bygge ut ladeinfrastrukturen, og at kundene nå ser hvor bra dette fungerer, sier han, til Bilbransje24.no.

Les også: Model S som bruktbil? Les vår bruktbilguide her

Model Y blir en svært viktig bil for Tesla, også i det norske markedet.

Kommende storselger

Sandvold Roland innrømmer at registreringstakten i Norge henger sammen med at leveringstidene på nye Tesla generelt har vært lengre i år enn tidligere.

– Nå er leveringstidene for våre eksisterende modeller på mellom én til tre måneder. På det meste i år har de vært oppe i seks måneder, sier han.

Roland legger til at tallene ikke gjelder leveringstider for modeller som ikke er lansert i markedet, som for eksempel Model Y. Den kommer til Norge først til neste år. Model Y er en relativt kompakt SUV, med mulighet for både 4x4 og sju seter. Det er ventet at den kommer til å bli en ny storselger for merket i Norge.

Les også: Utleveringene er i gang, et halvt år før tiden

Saken ble først publisert på Broom.no