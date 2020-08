Tror du at du har sett denne før? Da har du helt rett!

Når nye biler lanseres, tar det gjerne en god stund før de kommer til Norge.

For det europeiske markedet, er det vanlig at biljournalistene blir invitert til testkjøring ett eller annet sted sør i Europa. Så går det noen uker eller måneder før de første eksemplarene ruller i land i Norge.

Men slik er det ikke alltid lenger. Korona-pandemien har endret på mye, også lanseringen av biler.

Det gjør blant annet at Brooms Mats Brustad i dag har vært på sin andre billansering på to dager. I går var han i Drammen, i dag har han vært i Oslo. Vi snakker to forskjellige merker, men faktisk samme bil.

Høres det litt merkelig ut? Du skal snart på forklaringen på hvorfor det er slik, vi tar en telefon til Mats:

I går kjørte han den nære slektningen fra Toyota. I dag har Broom-Mats testet nye Suzuki Across.

Klin likt

Ring, ring...

– Hei, Knut! I dag har det faktisk vært verdenspremiere på en helt ny bil i Norge, det er jo ikke hver dag.

– Absolutt ikke! Men bilen er ikke helt ny for deg?

– Nei, det er ganske spesielt, det også. I går kjørte jeg splitter nye Toyota RAV4 ladbar hybrid, i Drammen. I dag har jeg kjørt Suzuki Across, her i Oslo. Og de to er samme bil. Toyota har rett og slett laget en egen versjon med Suzuki-merker på. Det er litt endringer i fronten, bortsett fra det er det bare snakk om nye logoer her og der. Designet for øvrig, drivlinje og interiør – alt er klin likt!

Interiøret er helt identisk med tvillingen fra Toyota, bortsett fra logoen på rattet.

306 hestekrefter

– Skjønner. Men hva er egentlig poenget med det?

– Det handler om at Toyota og Suzuki har eierandeler hos hverandre. Og mer overordnet: At bilprodusentene samarbeider mer og mer. Det koster mye penger å utvikle nye bilmodeller. Da er det også viktig å ha flest mulig eksemplarer å fordele disse kostnadene på. Og det får man på denne måten, forteller Mats.

Vi snakker altså ladbar SUV i familie-klassen her. Med en kombinasjon av 2,5 liters bensinmotor og to elektriske motorer, får Across en samlet motoreffekt på 306 hk. Det gjør den til en kvikk og rask bil, akkurat som tvillingen fra Toyota. Suzuki starter med en såkalt First Edition, den er priset til 549.900 kroner.

Nye Across blir en svært viktig modell for Suzuki i Norge. De regner med å selge minst 800 biler i år.

Imponerende tall

Akkurat som på ladbar RAV4, er den elektriske rekkevidden på 75 kilometer. Det er best i denne klassen og et tall som gjør at de aller fleste vil kunne gjøre unna den daglige kjøringen kun på strøm.

– Ja, dette er et veldig godt tall. I går fikk jeg sjekket at Toyotaen faktisk klarer det, med vanlig kjøring på norske veier. Det er ingen forskjeller på Suzukien. Dette er naturligvis trumfkortet for begge disse. Det er endel ladbare hybrider som går mye kortere på strøm og dermed gir begrenset utbytte for eierne. Men med disse to kan det virkelig bli lenge mellom hver gang du må innom en bensinstasjon.

Handler om kostnader

– Hvordan er kjøreinntrykket så langt?

– Akkurat som på RAV4: Trygt, forutsigbart og komfortabelt. Bilen er sprek, 6 sekunder på 0-100 km/t er ikke akkurat det vi tidligere har vært vant til på en SUV fra Suzuki. Kreftene kommer kontant og forbikjøringer er overhodet ikke noe problem med denne bilen. Faktisk er dette tidenes sprekeste, serieproduserte Suzuki-modell.

– Importøren mener de har en veldig god utstyrspakke her, i forhold til prisen. Hvis vi skal snakke litt mer om design, er min personlige mening er at bilen ikke hadde hatt vondt av å skille seg litt mer fra RAV4, for eksempel med noen endringer i hekken også. Men det handler naturligvis om kostnader.

Her står de første eksemplarene linet opp utenfor Ekebergrestauranten i Oslo.

Kan få bil kjapt

– Forresten: En endring til er det. Suzukien har reservehjul som standard. Det stjeler 20 liter av plassen i bagasjerommet, men da får du til gjengjeld et hjul som kan brukes hvis du punkterer, ikke bare et reparasjonssett. Det er nok noe endel kunder setter pris på.

– Et siste trumfkort for Suzukien er leveringssituasjonen. Denne bilen kan du få omtrent på dagen, mens det drøyer litt før Toyota starter utleveringen av sin modell, avslutter Mats.

