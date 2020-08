Derfor bør du tenke deg om før du velger farge på bilen

Det er mange ting å tenke på og ta stilling til når du skal kjøpe bil. Det handler ikke bare om hvilket merke og modell du skal kjøpe.

Nei, når du har bestemt deg for selve bilen, starter det som kan være en ganske omfattende jobb: Bensin eller diesel? Elektrisk eller hybrid? Og hva med utstyr? Her er det som regel svært mye å velge mellom.

Og ikke minst må du bestemme deg for hvilken farge bilen skal ha. Også her har du som regel veldig mange valgmuligheter.

Men bortsett fra smak og behag: Er det andre ting du bør tenke på når du velger farge på bilen?

Bør tenke deg om

Bjørn-Aage Bredal er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man best tar vare på bilen sin. Og han er tydelig på at du bør tenke deg litt om før du velger farge:

– Ja, og dette handler ikke bare om hvilke farger du selv synes er fine. Fargevalget påvirker også flere andre ting. Alt fra hvor skitten bilen din ser ut, hvor lett det er å se riper og småskader – og til hvor bra lakken holder seg etter hvert som bilen blir noen år, sier Bredal.

Mange velger sølvgrå bil. Da får de også en bil som "skjuler" skitt ganske bra.





Slipper ikke vaskejobben

Han fortsetter:

– Dersom man er ute etter at andre ikke så lett skal se at bilen er litt skitten, bør man velge sølvgrå bil. Det er det enkleste i forhold til skitt, salt og veistøv, som vi har mye av i Norge. Bilen kan ofte se bra ut på avstand og man må tett innpå for å se at den faktisk er skitten. Det kan spare deg for endel jobb. Og er man salgsrepresentant eller har et annet yrke hvor bilen bør se bra ut ved ankomst, er det naturligvis smart. Det er jo nærmest umulig å holde bilen ren hele tiden i dette landet, så på denne måten «slipper man unna».

Bredal understreker at dette likevel ikke bør bli noen sovepute.

– Nei, man slipper på ingen måte unna vaskejobben, selv om bilen er grå. Lakken på sølvgrå biler brytes ned like raskt som lakken på andre biler, hvis skitt får henge på for lenge, sier han.

Sterke farger kan falme etter en tid på veien. Verdt å tenke på hvis du for eksempel skal ha folie eller reklame på deler av bilen.

Sterke farger falmer

– For noen år siden kunne du ganske enkelt se at lakken på enkelte biler falmet etter noen år. Er det fortsatt slik?

– Det er riktig at det var ganske vanlig at lakken på røde, blå og sterkt gule biler oksiderte raskere. Det er ikke helt slik med dagens moderne lakksystemer. Men lakken falmer fortsatt. På en vanlig bruksbil vil man ikke legge merke til dette. Men dersom man har bil der noe er klistret på, for eksempel reklame, vil man allerede etter et par år kunne se nyanseforskjeller om man tar av dette.

Her er ekspertens lakkråd: Sølvgrått og opp til koksgrått fremstår som utrolig velholdt med lite jobb og innsats.

Lyse farger er mer tilgivelige for riper og slitasje.

Mørke farger krever mer stell og vedlikehold for å holde seg pene.

På sterke farger synes falming tydeligst. Det er viktig å tenke på om man skal ha noen form for reklame eller foliering på deler av bilen.

– Disse får man ikke polert bort. Fargeforskjellen sitter under klarlakken, og er ikke helt slik man så i «gamle dager» hvor man kunne polere dette opp igjen. Dette var på biler uten klarlakk, som gjerne var falmet slik at en rød bil ble nærmest hvit. På dagens lakksystemer lar altså ikke dette seg gjøre, så det kan være smart å tenke på. Sterke og mørke farger trekker til seg mer sollys enn lyse farger. Jeg valgte hvit perlemor på min egen bil, fordi jeg har reklame på den. Når jeg tar av dette og skal selge bilen etter tre år, vil man ikke kunne se rester av reklamen.

Mørke farger krever gjerne litt jobb, men til gjengjeld er det her du kan få den fineste glansen i lakken, når du holder den ren og blank.

Krever kjærlighet

– Hva med riper og småskader i lakken, er det fortsatt slik at det synes best på biler med mørk farge?

– Ja, lyse biler har også den egenskapen at riper ikke synes så lett. Spesielt om bilen skal vaskes ofte i bilvaskemaskin, da slipper man «billigere» unna ved å velge sølvgrå eller hvit. Mørke biler er i den helt andre enden av denne skalaen.

– Du velger bare ikke sort bil om planen er å vaske den i en bilvaskemaskin. Allerede etter første vask er den «ødelagt». Sorte biler krever kjærlighet, men lønn for strevet er at det er sorte og mørke biler du får den beste glansen i. Ingen ting kan måle seg med en glinsende bil med tett sort, nypolert lakk i sommersolen, mener Bredal.

Artikkelen er først publisert av broom.no.