BMW har den siste tiden lansert flere spennende ladbare modeller, blant annet nye 545e. Nå er det imidlertid kjent at BMW tilbakekaller flere av disse modellene. Samtidig stanser de utleveringene til kunder av de aktuelle bilene.

Det bekrefter BMW til tyske Auto Motor und Sport.

Dette skjer kort tid etter at Ford måtte gjøre tilsvarende grep på sin nye ladbare SUV, Kuga.

Les også: Ford Kuga i ladbar versjon tilbakekalles

Batteriene kan kortslutte

Tilbakekallingen gjelder ladbare hybrider i modellseriene: X1, X2, X3, X5, 225xe Active Tourer, 5-Serie, 7-serie, samt Mini Countryman.

Årsaken skal ifølge BMW være at en sveiseskjøt på enkelte av høyspenningsbatteriene ikke er blitt utjevnet. I verste fall kan det føre til kortslutning.

Derfor blir eierne av bilene det gjelder, bedt om å ikke lade bilene eksternt. Videre får de en innkalling for å få undersøkt bilen på verksted.

Det er så langt ikke meldt om noen ulykker på grunn av dette. Det skal også være et relativt lavt antall biler som er berørt av feilen.

Les også: BMWs ladbare «folke-SUV» treffer midt i blinken

(Saken fortsetter under)

Inntil feilen er utbedret, ber BMW kundene om å ikke lade bilen.

Få biler i Norge

Tyske Auto Motor und Sport skriver at problemet gjelder 4.460 eksemplarer globalt. I Norge skal det være levert et tyvetalls biler. Disse kundene blir kontaktet av BMW.

– Sannsynligheten for en kortslutning i høyspentbatteriet er svært lav, men vi ønsker naturligvis å kontrollere disse bilene. Derfor vil også disse kundene bli bedt om å ikke lade bilen eller bruke bilens Sport-modus/«manuell giring» (som generer lading i batteriet), inntil vi har fått undersøkt ladesystemet til høyspentbatteriet. En slik undersøkelse vil ta cirka 30 minutter, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

Han legger til at BMW samtidig vil foreta kontroll av biler som er produsert, men ennå ikke levert til kunder. Dette gjøres av importøren.

– Årsaken til denne ekstra kontrollen er at det er avdekket et avvik i produksjonen av enkelte batteri-celler i perioden 13. mars til 6. august. Dette er batteri-celler/moduler som brukes i plug-in hybridene av BMW 3-serie Sedan og Touring, X1, X2, X3, X5, 2 Series Active Tourer, 7-serie, 5-serie Sedan og Touring, samt MINI Countryman, sier Tegneby, og poengterer at BMW Norge ikke kjent med hendelser eller ulykker knyttet til dette avviket.

– Vi beklager på det sterkeste de utfordringer dette bringer med seg for våre kunder. Våre forhandlere holdes løpende orientert og vi understreker at forhandlerne ikke kan lastes for forsinkede leveringer til kunder som følge av den kontrollen vi nå skal gjøre, avslutter han.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no

Les også:

Les også: