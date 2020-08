Regelen er klar – likevel gjør veldig mange feil her

Den såkalte høyreregelen er noe alle som ferdes ute på veiene må forholde seg til.

Enkelt forklart betyr dette at alle kjøretøy har vikeplikt for andre kjøretøy som kommer fra høyre, med mindre det er skiltet annerledes.

Her gjelder det å sette seg inn i hvilken type vei du selv kjører på. Er du på en forkjørsvei skal dette være skiltet (hvitt og gult skilt).

Hvis veien ikke er skiltet slik, er du etter all sannsynlighet på en vei der høyreregelen gjelder. Og da må du følge med!

Det er det imidlertid ikke alle som gjør. I fjor registrerte forsikringsbransjen 20.691 karosseriskader ved sammenstøt i kryssende kjøreretninger i gate- og veikryss.

(Saken fortsetter under)

Det gule og hvite skiltet betyr at du er på en forkjørsvei, da har du heller ikke vikeplikt for trafikk fra høyre.

Ødelagt venstre forskjerm

Det viser tall fra Finans Norge. I nesten 19.000 av tilfellene var det personbiler involvert i ulykken. Skadene kostet til sammen 584 millioner kroner.

– Hovedandelen av krasjene skjer fordi vikeplikten ikke blir overholdt. En vanlig skade er ødelagt venstre forskjerm på bilen som kommer fra høyre, sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

– Mange kan ikke regelen her?

– Den alminnelige vikeplikten for biler som kommer fra høyre, den såkalte høyreregelen, er nok blant de trafikkreglene som oftest blir brutt. I forsikringssammenheng er det ved slike kollisjoner som regel enkelt å avgjøre hvem som er skyld i ulykken, sier Clementz.

Les også: Her er skiltene vi ikke skjønner

Bygget seg opp lokale kjørevaner

Han legger til:

– Når jeg kjører rundt i min egen bil, observerer jeg at det mange steder har oppstått «forkjørsveier» der det ikke er lagt opp til dette fra myndighetene, ved skilting eller veimerking. Bilene som kommer fra høyre må rett og slett stoppe opp, fordi få eller ingen overholder vikeplikten på veien de skal kjøre ut i.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Det finnes sikkert mange forklaringer på dette. Én av dem er at sjåfører i gater og veier med relativt mye trafikk nok tenker at «her har jeg sikkert forkjørsrett». En annen er at det det har bygget seg opp lokale kjørevaner, og de forholder de som bor der seg til. Hvis de ikke gjør det, kan jo resultatet bli en bulk.

Les også: Klaget på skiltfeil – slapp fartsbot

(Saken fortsetter under)

Dette skiltet betyr at du har vikeplikt for trafikken på kryssende vei.

Klar advarsel

– I strøk hvor det er gater og veier hvor du vet at vikepliktreglene til stadighet blir brutt, er det lurt å være forsiktig, stoppe opp og søke blikkontakt med føreren av bilen som har vikeplikt for deg. Du bør være sikker på at vedkommende stopper. Det hjelper dessverre lite om du har retten på din side, men resultatet blir en ødelagt bil med alt hva det fører til av verkstedbesøk og annet, sier Sigmund Clementz.

Han har også en klar advarsel til de som ikke stopper og bare kjører på:

– Dersom du ikke overholder vikeplikten, kan politiet gi deg et forenklet forelegg på 6.800 kroner og tre prikker i førerkortet. Og i verste fall forårsaker du altså også en ulykke som du er skyld i.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no