Forrige uke trillet den aller første Aston Martin DBX inn på norske veier. Det var en før-produksjonsmodell, på engelske skilter.

Vi i Broom fikk en helt eksklusiv prøvetur, som du kan lese mer om her.

DBX er en svært viktig modell for det tradisjonsrike britiske merket. Dette er deres første SUV – og målet er at den alene skal øke salget med 7.000 biler i året. Det betyr over halvparten av totalen.

I Norge er Aston Martin et lite merke. Med rundt 10-15 solgte biler i året. Men også her er forventningene store.

– Vi håper å doble salget. Tre er solgt allerede, og vi tenker å selge sju til i løpet av det neste året, forteller salgssjef i Aston Martin Norge, Carl Henrik Unelsrød.

Tøff konkurranse

Hovedkonkurrenten er intet mindre enn Bentley Bentayga. Den kommer veldig snart i en fornyet utgave.

Begge disse SUVene koster rundt 3 millioner kroner – og begge kan bli mye dyrere, om du ønsker skreddersøm fra topp til tå. Kundene i dette segmentet gjør gjerne det.

DBX blir heller ingen sinke. Motoren er nemlig kjøpt og levert av AMG, som står for de heftigste motorene til Mercedes-Benz. Kort oppsummert er dette en 4-liters V8-er med biturbo - som spytter ut 550 hk / 700 Nm.

Bagasjerommet er stort – og selv hattehylla er skinntrukket.

Mye godlyd

Takket være monsterkreftene, leveres 0-100 km/t på 4,3 sekunder. Og lydbildet er akkurat slik du forventer av en Aston Martin.

En liten kuriositet med denne bilen, er at man slipper unna bensinpartikkel-filter. Dette filteret er i utgangspunktet et EU-krav til alle nye biler, som struper utslipp og reduserer støy. Uten dette filteret, blir det ekstra mye vellyd – og det vil nok mange DBX-eiere sette pris på.

Miljøaspektet er nok uansett ikke det viktigste argumentet for de som kjøper en DBX med V8 bensinmotor.

Den nye SUVen byr på bøtter og lass med luksus, heftig motorisering – og en prislapp som vil være avskrekkende for mange.

Sporty til beinet

De heftige kreftene underbygges av et design som er sportslig. Linjene minner mye om de lave og sporty coupeene til Aston Martin. Forfra er både lykter og grill tydelig inspirert av resten av modellutvalget. Panseret er perforert med markerte riller - som underbygger følelsen av heftig motorisering.

Bakfra har den enda mer særpreg. Den spesielle utformingen av bakluka, med en slags integrert spoiler, vil gjøre den lett gjenkjennelig.

Bilen har også et 48-voltssystem som skal motvirker krenging. DBX skal nemlig ikke bare se rå ut – den skal også kunne kjøres nesten som en sportsbil.

Hainese-fronten er klassisk Aston Martin. Dette blir blant de mest elegante og sporty SUVene på markedet.

Helt nytt interiør

På innsiden har det også kommet viktige nyheter. Blant annet får DBX helt nye digitale instrumenter som er multifunksjonelle. Infotainmentsystemet, med den store skjermen på dashbordet, er også nytt. Her har man fått delehjelp av Mercedes – og det er gode nyheter.

De første norske kundene får bilene sine allerede i høst. Det er gode nyheter både for eierne, og oss andre. For at dette er en bil som pynter opp trafikkbildet ganske betraktelig, er det ingen tvil om.

Salgssjef for Aston Martin i Norge, Carl Henrik Unelsrød har ventet lenge på DBX – og tror den nye SUVen skal sørge for å doble salget i Norge.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no