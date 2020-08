Denne SUV-nyheten treffer godt – og nå vet vi hvorfor

DS er fortsatt et ferskt premiummerke på markedet. Ambisjonen er å måle krefter mot Volvo, Lexus og den tyske trioen BMW, Audi og Mercedes.

Om du ikke har hørt om DS, er ikke det så rart. Som selvstendig merke, så de dagens lys så sent som i 2017. Men bak står en av bilverdens mest tradisjonsrike bilprodusenter: Citroën.

DS er det samme for Citroën og PSA-konsernet, som Lexus er for Toyota. Det betyr mer luksus, mer utstyr og høyere opplevd kvalitet.

Selve navnet DS klinger naturligvis fint i ørene til frankofile bilentusiaster. Det er nemlig hentet fra en Citroën-modell som for engst har fått ikon-status. Ja, du gjettet det: Citroën DS, selvsagt.

Luksus for folket

DS skal altså by på luksus for folket. Ikke minst er det tilfellet med de ladbare modellene her i Norge.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 slipper avgifter, og starter på 590.000 kroner. Den er med det betydelig billigere enn premiumbiler som BMW X3 30e, Mercedes 300e og Audi Q5. Forskjellen blir dessuten bare større, hvis man begynner å ta hensyn til utstyr.

I tillegg har den franske nykommeren større bagasjerom, bedre rekkevidde og raskere akselerasjon, enn de tre tyske.

Dette er noe av bakgrunnen for at DS i Norge er optimistiske med tanke på salget.

VIDEO: DS 7 Crossback E-Tense er et rimeligere alternativ til for eksempel Volvo XC60

Hva er nytt?

7-eren er DS sitt flaggskip. Testbilen har den kraftigste drivlinjen, og er den desidert mest aktuelle for det norske markedet. Vi snakker ladbar hybrid – med offisiell rekkevidde på 58 kilometer – og firehjulsdrift.

Rekkevidden er best i klassen, og mulig takket være et 13,2 kWt-batteri. Ombordladeren er på 7,4 kWt. Med Wallbox fullader du bilen på én time og 45 minutter.

DS har klart å beholde samme størrelse på bagasjerommet som på modellene med fossile motorer. Det betyr 555 liter - som er romslig nok for de fleste. Legger du ned baksetene, øker volumet til 1.752 liter.

På papiret ser den dessuten riktig så sprek og sporty ut. Bensinmotoren er en firesylindret 1,6-liter som yter 200 hk. Den jobber enten alene, eller sammen med to elmotorer på 110 hk. Den såkalte systemeffekten, når alle motorene jobber sammen, er på 300 hk og 520 Nm dreiemoment. Da blir den riktig så kvikk. DS 7 Crossback E-tense klarer 0-100 km/t på bare 5,9 sekunder.

Offisielt WLTP-forbruk er bare 0,15 l/mil. I den virkelige verden er det naturligvis avhengig av hvor mye du lader, kjøremønster og topografi. Men veldig mange vil klare seg nesten helt uten å fylle bensin, fordi den elektriske rekkevidden er så god.

DS 7 har et stilig design, som folk legger merke til. Det er også en rekke smådetaljer å legge merke til både innvendig og utvendig.

Hva er styrker og svakheter her?

DS har gjort mange vellykkede grep med designet på DS 7 Crossback. Store og små detaljer står stort sett fjellstøtt. De tøffe lyktene foran, der de tre hovedpærene snur seg rundt når du låser opp bilen. Den lekre klokka som åpenbarer seg på dashbordet, når du trykker på startknappen. Klokkereimsetene og den stilige cockpit-aktige midtkonsollen er også med på å bygge opp godfølelsen.

Men én ting har de rotet til, akkurat på testbilen. Dekoren på listene innvendig. Her ser det rett og slett ut som det er noe galt - med de diffuse mønstrene. Flere vi tok med i bilen, lurte på om de hadde blitt ødelagt eller misfarget på en eller annen måte.

Mønsteret i listene innvendig ser mer ut som misfarging, enn tilsiktet pynt.

På veien oppleves bilen sprek – men ikke sporty. Den åttetrinns automatgirkassen er litt rar. Den holder lenge på giret hvis du gir gass, også en stund etter at du har sluppet gassen. I tillegg er den litt treg med selve giringen.

Understellet oppfordrer heller ikke til aktiv kjøring. Selv i Sport-modus, når det strammes opp, blir det fort hylende gummi og slitsomt mye krenging. Gassrepons og styring er heller ikke hvass.

Derimot er den svært komfortabel og godt støyisolert. Og for de fleste er kanskje det viktigere enn at familiebilen skal kunne piskes rundt svingene? Dessuten har den hele 19 cm bakkeklaring, som også er viktig for enkelte.

Her er det masse plass. Bagasjerommet er også romslig, med sine 555 liter. Det er samme volum som modellene med diesel- og bensinmotor.

Romslig bak



Det er romslig som en limousine i baksetet. Bagasjerommet har vi alt nevnt. Her er det mer romslig enn hos de tyske konkurrentene.

Du skal dessuten kunne åpne bakluka ved å sveipe foten under bakfangeren. Det er genialt når det funker. Noen ganger gjør det det. Men alle gangene vi blir stående og sveipe og sparke bena hit og dit for å få automatikken til å funke, føler du deg like dum. Her skal det sies at undertegnede tar selvkritikk på at jeg ikke leste instruksjonsboka og fant ut akkurat hvor sensoren er. My bad!

Den kan trekke henger, men kapasiteten er redusert fra 1,5 til 1,2 tonn, sammenlignet med modellene med bensin eller dieselmotor.

Firhjulsdriften er litt spesiell. Vi forsøker oss utenfor allfarvei, på sleip grus i en bratt bakke. Først virker det som den settter seg fast, men plutselig får firehjulsdriften justert seg. Den fordeler kreftene og momentet, og klorer seg opp. Det skal bli interessant å prøve på skikkelig vinterføre.

Setene er svært komfortable, og det er god opplevd kvalitet i interiøret.

Hva koster den?

Skal du ha omtrent rubb og stubb av utstyr, ender du på testbilen. Den klokker inn til 696.700 kroner. Det er «bare» rundt 100.000 kroner over startprisen.

DS har akkurat nå en leasingkampanje, der bilen koster 621.000 kroner, inkludert en god porsjon utstyr. Med 100.000 kroner i innskudd, blir månedsprisen 4.490 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Her tar DS mål av seg å stjele noen kunder fra de som nok fortsatt ligger høyere på status-skalaen: Volvo XC60 , BMW X3 og Mercedes GLC 300e.

Men de vil også friste Toyota Rav 4 -, Opel Grandland X - og Mitsubishi Outlander-kunder, som kan tenkes å snobbe opp.

DS 7 befinner seg på mange måter et sted mellom disse. Ikke helt på nivå med tyske premium, men likevel over de mer folkelige modellene.

Vil naboen bli imponert?

Veldig mange lar seg imponere av førsteinntrykket. DS 7 Crossback E-Tense ser ganske enkelt påkostet og lekker ut. Det finnes en rekke små og delikate designdetaljer, som man raskt setter pris på.

DS 7 er en sånn bil du kaster et ekstra blikk på, etter at du har parkert den. Det liker vi!

DS 7 Crossback kan fort bli en populær bil i Norge. Her er det mye som stemmer.

Broom mener:

DS 7 er ikke perfekt. Men den er nesten perfekt for Norge. Den mangler den presise giringen, det faste og selvsikre understellet når svingene kommer tett og styrefølelsen som innbyr til aktiv kjøring.

Men hvor ofte bryr du deg egentlig om det? Mange klarer seg veldig fint med en bil som på normal kjøring luller deg inn i en verden av høy komfort og god støydemping.

Legg til at du får klassens beste elektriske rekkevidde, lav pris, stort bagasjerom og et romslig baksete, og du bør kunne ha oppskriften på en vinner i det norske markedet.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Motor: To elmotorer + 1,6-liter bensin

To elmotorer + 1,6-liter bensin Effekt: 300 hk / 520 Nm

300 hk / 520 Nm 0-100 km/t: 5,9 sek.

5,9 sek. Forbruk: 0,15 l/mil

0,15 l/mil Toppfart: 225 km/t

225 km/t Bagasjerom: 555 / 1.752 liter

555 / 1.752 liter Vekt: 1.825 kg

1.825 kg Lengde x bredde x høyde: 457 x 190 x 162 cm

457 x 190 x 162 cm Hengervekt: 1,2 tonn

1,2 tonn Pris: Fra 590.000 kroner

Fra 590.000 kroner Pris testbil: 696.700 kroner

Ikke bli overrasket om du ser en slik på veien nær deg, om ikke så lenge. DS 7 Crossback E-Tense kan bli en storselger.

Visste du at?

– DS ble et selvstendig bilmerke i 2017

– Citroën DS er opphavet til DS som merkevare. Den ble produsert fra 1955 til 1975 - og vakte stor oppsikt i sin tid

– Citroën DS19 - med sin bensinmotor på beskjedne 73 hk – brukte 22 sekunder fra 0-100 km/t

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no