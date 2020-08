Dette reagerer mange på

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har i lengre tid irritert meg over den veldig sterkt lysende lysstripen bak på Audi elbiler. Det blender jo de bakenforkjørende - og kan da umulig være lovlig? Vet du noe om dette?

Jeg kjører alltid forbi disse bilene. Det er en pest og en plage å ligge bak dem i mørket. Blikket trekkes ubevisst mot det sterke røde lyset og jeg mener det er farlig. Hilsen Esben.

Benny svarer:

Hei Esben! Vet du hva? At den røde lysstripen bak på Audi e-tron lyser sterkt, er det flere som har kommentert og reagert på.

Det gjør at jeg selv også har begynt å legge merke til dette. For som du sier den lyser ganske så kraftig. Men ulovlig er den ikke.

Det er jo slik at alt lysutstyr som monteres på biler må godkjennes av et overordnet organ. Og det testes og måles først. Det er med andre ord en ganske omfattende prosess, hvor lite er overlatt til tilfeldighetene. Før det til slutt E-merkes etter en felles Europeisk standard og altså kan brukes av bilfabrikantene. I tillegg er det strenge krav til hvordan lysutstyret plasseres i forhold til høyder etc.

Lys-stripen bak på Audi e-tron kan oppleves som ubehagelig sterk. Foto: Privat. Foto: broom

Jeg fikk gleden av å følge utviklingen av nettopp Audi e-tron ganske tett. Det var veldig spennende, nettopp fordi dette var deres første elbil. I den forbindelse fikk jeg også anledning til å få en prat med en hyggelig kar som heter Cesar Muntada, som er sjef for eksteriørlys og lysdesign på Audi.

En stillfaren, ydmyk og hyggelig kar som, med stor innlevelse, fortalte om jobben med lysdesign på e-tron. At e-tron skulle bli en like sterk, om ikke sterkere, merkevare for Audi som det quattro er og har vært. Nettopp lysdesign var en del av den jobben og identiteten.

Han fortalte også at han og hans teams jobb med nettopp e-tron var å designe lys som understreket og forsterket stillheten i en elbil. Samtidig som det også skulle stå for "power". Noe jeg forsto hadde vært vanskelig og utfordrende. Men han var synlig stolt over resultatet.

Det ble en liten digresjon, men jeg kan love deg at akkurat når det gjelder lyssettingen på Audi så tas det på aller største alvor. Audi var en av de første som aktivt brukte lys og lysdesign for å understreke sine modellers særpreg.

Så for å svare på spørsmålet ditt: Ja, dette er garantert både lovlig og godkjent. Audi klistrer ikke noe tilfeldig på sine biler.

Det blir sikkert ikke noe mer behagelig å ligge bak disse bilene av den grunn, men da vet i alle fall litt om bakgrunnen for at det har blitt slik. Den røde lysstipen vil vi nok se framover på alle Audis elbiler, men de som ikke liker den kan jo håpe på at de vil tone den litt ned etter hvert.

Les også: Slik hadde Bjørn gratis bil – i fire år

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Du både lukter og hører den før du ser den

(Artikkelen er først publisert av Broom)