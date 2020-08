Akkurat lansert i Norge – nå får Xpeng skikkelig priskutt

2020 er året for nye bilmerker til Norge. Noen er på plass allerede, mens andre planlegger lansering utover høsten.

Xpeng lanserte SUVen G3 Smart her til lands i slutten av april. Responsen skal ha vært svært god.

De som har bestilt Xpeng får nå en god nyhet. Importøren opplyser nemlig nå at de kutter prisen på bilen. Som følge av endringer i valutakurs, reduseres prisen på Xpeng G3 til kr 358.000 kroner.

Gir gevinsten til kundene

– Valutasituasjonen er helt annerledes nå enn da vi lanserte i april, og denne gevinsten vil vi gi videre til våre kunder. Alle som har bestilt G3 til den opprinnelige prisen skal også kompenseres slik at de mottar den samme fordelen, sier Espen Strømme, daglig leder hos importøren Zero Emission Mobility AS.

358.000 kroner gjelder for utstyrsnivå Smart. Velger du G3 Premium er startprisen nå 379.000 kroner.

Og dette er ikke noe lite priskutt. Da modellen ble lansert, var prisene 398.000 for Smart – 419.000 kroner for Premium.

Oppdateres trådløst

Premium har blant annet ventilert førersete og det karakteristiske takkameraet som kan styres med håndbevegelser. Begge modellene har en rekkevidde på 451 kilometer etter WLTP-målemetoden. Bilene har også omfattende førerassistenter.

– Alle bilene er godt utstyrt, blant annet med den avanserte autopiloten Xpilot 2.5. Bilene vil også motta oppgraderinger gjennom såkalte OTA-oppdateringer i hele bilens levetid. G3 er en plattform for fremtiden, som gjør at du alltid vil ha en oppdatert bil med de nyeste funksjonene og forbedringene, sier Strømme.

XPeng har store planer i Norge, nå blir den første modellen deres også mer prisgunstig.

Produseres nå

Zero Emission Mobility AS har også kunngjort et samarbeid med MECA og NAF, som sikrer at man aldri er langt unna et sertifisert verksted. Xpengs biler leveres med et omfattende garantiprogram.

I september vil Xpeng også lansere en helt ny online bilkonfigurator, som lar deg designe og bestille bilen fra din egen stue.

– De første kundebilene som skal til Norge er i produksjon nå, og vil sendes fra fabrikken i midten av september. Kundene kan vente å motta bilene i løpet av november, sier Espen Strømme.

