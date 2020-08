Få merker er i nærheten av å ha samme posisjon i bilverdenen som Aston Martin. Her snakker vi lange og stolte tradisjoner – naturligvis også hjulpet av en tett forbindelse med Agent 007, James Bond.

Nå kommer de med en bil som bryter solid med alle tradisjonene, men som er desto viktig for merket.

Aston Martin har nemlig begynt å lage SUV. Den kommer på best tenkelig tidspunkt for selskapet som har tapt mye penger de siste årene. Nå trenger de en suksess – og mye tyder på at DBX blir akkurat det.

Tidligere i sommer startet produksjonen ved den helt nye fabrikken i Wales. Nå er et eksemplar av bilen allerede i Norge, på besøk hos importøren i Oslo. Og der har sannelig også Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen vært innom, ikke heeelt tilfeldig, vil vi tro.

Hørt om den i mange år

– He he, nei! Jeg stakk egentlig innom bare for å få se på bilen. Så endte det faktisk med at jeg fikk prøve den også, som første biljournalist. Vi snakker uhyre sjeldne saker her. Dette er en før-produksjonsbil, på engelske skilter. Du kan jo tenke deg at det er litt spesielt å få sette seg bak rattet i denne og kjøre avgårde!

– Absolutt. Jeg regner med at du også kan tenke deg at det er noe alle vi andre i Broom-redaksjonen misunner deg?

– Jepp, det skjønner jeg! Dette er jo en bil vi har hørt om i veldig mange år. Aston Martin har tatt seg god tid, og veien fra konsept til "ferdig" bil har nok også vært krevende. Dette er ikke bare en vanlig bilmodell for Aston Martin. Når de bryter så til de grader med alt de har gjort før og lager SUV, er de avhengig av å treffe blinken. Ikke utenfor eller på siden, men midt i!

VIDEO: Her lanseres Aston Martins DBX

Ingen snarveier

– Da er vi spente, hva er førsteinntrykket ditt?

– Vi kan jo starte med designet. Bilen ser knalltøff ut i virkeligheten. Du er heller ikke ett sekund i tvil om hvem den kommer fra. Forfra ser den mest av alt ut som en sportsbil som er hevet. Hekken er også veldig karakteristisk. Dette er et merke som har rike tradisjoner å videreføre. Det synes jeg de har klart, samtidig som bilen er ganske diger og ruvende, uten å bli klumpete. Ingen dårlig prestasjon!

– Innvendig er det virkelig solid luksusfølelse. Det er førsteklasses skinn og alcantara helt ned til gulvet. Ja, til og med hattehyllen er skinntrukket, og med synlige sømmer. Når en så liten produsent som Aston Martin lager helt ny bil, kunne vi kanskje ventet oss noen synlige snarveier her og der. Men det har de unngått. Her er det et enormt detaljfokus og det er sikkert ikke dumt når vi vet at disse kundene er vant til å velge fra aller øverste hylle, sier Vegard.

Ingen tilfeldigheter i interiøret, dette er gjennomført luksus!

Starter på 3 millioner

– Ja, vi har ikke nevnt prisen ennå, men det bør vi kanskje gjøre?

– Vi bør vel det. Startpris på DBX er 3.050.000 millioner kroner. Da er den egentlig komplett utstyrt, men dette er en bil du kan få skreddersydd omtrent akkurat som du vil. Og sånt koster jo ekstra. Det eksemplaret jeg kjører, har for eksempel ekstrautstyr for 300.000 kroner i tillegg. Det er helt sikkert også mulig å bruke mer, sier Vegard.

I forkant av lanseringen, har Aston Martin lovet at den skal ha kjøreegenskaper som følger opp merkets tradisjoner. Vegard har ikke fått kjørt mye ennå, men et visst inntrykk har han fått:

– Ja, jeg tror sannelig Aston Martin har ordene sine i behold her. Bilen har blant annet veldig avansert luftfjæring, med et 48-volts system som motvirker krengning. Det gjør jobben på en perfekt måte. Det er også et herlig skyv fra 4-liters V8 biturboen.

Også hekken er særegen – og vekker stor oppsikt.

Underbygger luksusfølelsen

– De tørre tallene er 550 hestekrefter og 700 Nm. 0-100 km/t går unna på 4,3 sekunder. Og den har et lydbilde av en annen verden. Jeg trodde EU-regler hadde satt en stopper for sånt, men det kan nesten virke som Aston Martin ikke har hørt om de reglene – eller at de har "glemt" å følge dem. Uansett: Det høres fantastisk ut, sier Vegard.

Han legger til:

– En annen viktig faktor som underbygger luksusfølelsen, er støydempingen. Den er helt ekstremt god. Her er det for eksempel både rammeløse dører og 22-tommers felger. Ingen av delene bidrar akkurat til å dempe støy. Men det har Aston Martin-ingeniørene klart å komme rundt på en førsteklasses måte.

Imponerende god bakseteplass, DBX er en fullverdig familiebil.

Flere på norske skilter

Eksemplaret han har kjørt skal vises frem til norske kunder de nærmeste dagene. Så blir det spennende å se hvor mange som legger drøyt 3 millioner kroner på disken, og skaffer seg en DBX.

– Vi vet jo at markedet for virkelig kostbare biler har økt kraftig i Norge de siste årene. Derfor vil det også overraske om det ikke blir flere å se av denne på norske skilter. Her får man en SUV som virkelig skiller seg ut, og som bør funke like bra opp til hytta på fjellet – som på langtur nedover Autobahn. Og gjett om mange legger merke til den i trafikken. Her var det smil og tommel opp hele kjøreturen vår, avslutter Vegard.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no