I skrivende stund ligger det rundt 3.500 elbiler til salgs på bruktmarkedet i Norge. Prisene varierer mye - men ett merke skiller seg ut i den mer kostbare enden av skalaen.

Norges desidert dyreste, elektriske bruktbil, er Porsche Taycan. I skrivende stund får vi 22 Taycan på rad, om vi søker på elbil med sortering på høy pris først.

Moroa, og ja, det er virkelig moro med Taycan, koster deg opptil drøyt 2 millioner kroner. Men da får du til gjengjeld toppmodellen: Turbo S.

Hva betyr det? Jo, her er det 625 hk – som øker til 761 hk / 1.050 Nm med overboost! Dette er en av verdens raskeste biler, uansett drivlinje. 0-100 km/t tar kun 2,8 sekunder. På under 10 sekunder har du bikket 200 km/t.

Les også: Her er den nye drømme-elbilen i Norge

Høy pris ingen hindring

Et av de store innsalgspunktene for elbiler i Norge, er fritaket for moms og avgifter. Det gjør at disse bilene har en voldsom prisfordel i forhold til andre biler.

Porsches elbil har akkurat de samme fordelene som alle andre elbiler. Likevel må du ut med minst 959.900 kroner for innstegsmodellen: 4S.

Høy pris til tross, norske kunder har stilt seg i kø for å sikre seg en Taycan. Over 3.000 reserverte da det åpnet opp for det - og så langt har Porsche hatt en salgsøkning på vanvittige 390 prosent i Norge, sammenlignet med i fjor. Forklaringen er altså den elektriske nykommeren.

Les også: Slik prøver Porsche å lure alle nysgjerrige

Raske og dyre

Det er mange som drømmer seg bort på Finn. De fleste ender imidlertid opp med noe mer folkelig enn disse. Faksimile: Finn.no

Og selv om Taycan fortsatt er rykende fersk, havner det alltid noen i bruktmarkedet.

Prisene varierer fra 2.050.000 til 1.129.000 kroner - avhengig av motor og utstyr. Det er tre varianter å velge mellom: Turbo S, Turbo og 4S.

Toppmodellen har vi jo allerede nevnt. Turbo – uten S – er ikke så mye dårligere. Med overboost-funksjonen har den 680 hk – og klarer 0-100 km/t på 3,2 sekunder.

4S er innstegsmodellen. Men selv her får du 571 hk, og 0-100 km/t på brennkjappe 4 sekunder blank. Rekkevidden her er i utgangspunktet 407 kilometer (målt etter den nye og strengere WLTP-metoden), men velger du 4S Performance Plus øker den til 463 km.

Test av Taycan: – Jeg ser i speilet og tenker: Hva i alle dager!?

Mulighet for de utålmodige

Det er vanskelig å se at det skal være så mye å spare på å kjøpe brukt Taycan foreløpig. Her handler det nok mer om at man ikke vil måtte vente på levering.

Taycan 4S koster altså fra 959.900 kroner, Turbo fra 1.428.900 kroner og Taycan Turbo S fra 1.755.900 kroner.

Det finnes ulike utstyrspakker du kan velge, som gir relativt gunstig pris. Men vi tipper det selges svært få Taycan ny i Norge nå, til under 1,2 millioner kroner.

Les også: Så ekstrem er super-elbilen

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Video: Her er den nye drømme-elbilen i Norge

Flere dyre – og noen veldig billige

Om vi ser bort ifra Porsche, er det Audi som troner øverst blant de brukte elbilene. Nærmere bestemt e-tron Sportback 55. De dyreste koster i overkant av én million kroner.

Snur vi listen helt på hodet, finner vi en langt mer folkelig bil. Nemlig en 1998-modell Citroën Saxo Electrique. Selv med bare 114.000 kilometer, kan den bli din for kun 13.000 kroner.

Skal du kjøpe elbil til budsjettpris, er det også en del Think og Mitsubishi i-Miev til under 20.000 kroner. Klarer du deg med lav rekkevidde, kan det fortsatt være mye bil for pengene.

VIDEO:Aksel Lund Svindal presenterer Porsche Taycan

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no

Les også: Opptur for luksusbilmerker under koronaepidemien