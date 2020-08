Jarle fikk hakeslepp da han oppdaget dette

– Det var egentlig helt tilfeldig at jeg så det. Men den oransje kanten rundt lappen fanget oppmerksomheten min. Da jeg så nærmere på det, trodde jeg knapt mine egne øyne, sier Jarle Teige fra Tønsberg.

Han var på jobb i Drammen da han plutselig fikk se denne – noe i overkant kreative – reparasjonen av et punktert bildekk.

– Jeg kjente jo igjen lappen med en gang. Det er jo slike vi brukte da vi reparerte punkterte sykler i barndommen, sier han videre.

Le eller gråte?

Bilen er dansk-registrert. Så her kan det tyde på at det er noen som på ferien har fått problemer med at luften siver ut av dekket.

Eieren har dermed valgt den mest lettvinne løsningen av alle. Nemlig å klistre på en lapp over skadestedet.

– Det så virkelig ikke bra ut. Det så ut som det var en blemme på lappen også, så jeg tror luften fortsatt siver ut. Det er kanskje like greit, for dette er virkelig ikke noe å kjøre videre med mener Jarle.

Han legger til:

– Noe slikt har jeg aldri sett før. Det er jo nesten så man ikke vet om man skal le eller gråte. Dette var dessuten et lavprofi-dekk, på en litt heftig utgave av en Opel Astra med turbo, avslutter den tekniske rådgiveren, før han må haste tilbake på jobb ...

Det er ikke så store leppen, men dette er uansett ulovlig. Foto: Jarle Teige.

Ulovlig

At dette ikke er noe å kjøre med, har Jarle helt rett i. Selv med profesjonelle lappesaker beregnet for nettopp bildekk, er det ikke lovlig å reparere skader i dekksiden. Da skal dekket skiftes. Uansett. Selvfølgelig av sikkerhetsårsaker.

Så om du skulle være uheldig på din vei, så velg en litt tryggere løsning enn det dansken i Drammen har gjort.

Ellers kan det fort ende opp som i sangen til Øystein Sunde hvor en danske med Skoda og campingvogn punktere på en bru mellom Seljestad og Lotefoss. Da var sirkuset i gang - og det endte med at den ble anlagt en liten by ...

