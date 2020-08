Var blind i 44 år – feiret synet med å kjøpe denne!

De av oss som kan se, tenker kanskje ikke over hvilken gave det faktisk er. Men det finnes mange som blir født blinde, eller at de ser så dårlig at det klassifiseres som blind. Noen må leve med det – mens andre kan reddes gjennom operasjoner.

Mike Schikerowski (44) fra Benalto i Canada, ble født med noe som kalles nystagmus. Det gjorde at han ikke kunne se. Legene sa ga han lite håp om bedring.

Men i 2018 besøkte han en klinikk i California, der en kirurg har spesialisert seg på å operere slike vanskelige tilfeller. Først ble det gjort èn operasjon, som hjalp noe. Men det ble ikke helt bra. Så han dro tilbake og fikk en operasjon til.

Etter det, stemte alt. Plutselig kunne trebarnsfaren se ordentlig, for første gang i livet.

Både trist og fantastisk

– Det var fantastisk å se. Men det var også en påminnelse om alt jeg hadde gått glipp av i livet. Det var et trist øyeblikk, med tanke på hvor mye som hadde skjedd - uten at jeg fikk se det. Men samtidig veldig gledelig, med tanke på hva som venter framover. Moren min hylgråt og kona var ekstatisk for meg. Dette skulle jo egentlig aldri skje, forteller den overlykkelige 44-åringen til Global News.

Som følge av manglende syn, hadde naturligvis ikke Mike førerkort. Han har heller aldri visst hvordan en sportsbil ser ut. Likevel har drømmen vært der, helt fra barndommen, om å eie en slik bil.

Kjøpte rå bil – usett

Etter operasjonen, ble han så glad at han like godt kjøpte seg en knallgul Chevrolet Corvette Grand Sport. Helt motsatt av de rådene han fikk fra andre, som var å kjøpe en pickup.

– Da jeg så annonsen for den bilen, måtte jeg bare ha den. Jeg kjøpte den usett. Alle har jo en pickup her i området, så jeg er glad jeg kjøpte noe annet, sier han.

Guttedrømmen ble altså realisert. Man kan trygt si at Grand Sport er en skikkelig sportsbil. Den har en diger V8-er under panseret, som yter 460 hk, og klarer 0-100 km/t på like over 4 sekunder.

– Skal følge trafikkreglene

Mike klarte førerprøven på første forsøk. Og i flere uker har han kjørt rundt i sin nye sportsbil.

– I starten, da jeg drev om øvelseskjøring, var det vanskelig å kjøre. Det er så mye man må få med seg. Jeg ble fort nervøs, og måtte utfordre meg selv på å bli bedre. Men etterhvert gikk det bra. Nå nyter jeg å kjøre bil.

Den steintøffe biler tiltrekker seg masse oppmerksomhet – også fra politiet. Men det synes eieren er helt greit.

– Jeg har tenkt å følge trafikkreglene, forsikrer han til Sylvan Lake News.

Større frihet

Mest av alt setter han pris på hvilken frihet synet og bilen gir han.

– Det er en følelse av å kunne dra og gjøre det man vil. Jeg tok sønnen min med på fisketur, noe jeg aldri kunne gjøre alene tidligere. Og jeg har tatt med datteren min for å kjøpe iskrem. Det er helt utrolig!

Han minner om en viktig huskeregel i livet:

– Man skal aldri gi opp drømmene sine.

