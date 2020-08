Både billig og god - men kjøperne uteblir.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre. Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg har hatt mer enn 1.700 klikk på min bruktbilannonse, men ingen seriøse interessenter.

Min Hyundai Veloster er en spesiell bil, men bilen er strøken, har lav kilometer, gunstig pris, ny hovedservice og er EU-godkjent ut august 2022.

Likevel er det bare profesjonelle oppkjøpere som melder interesse for bilen. Er det umulig å selge en slik bil privat i dagens marked?

Benny svarer:

Heisann! Dette med bilsalg kan være ganske vanskelig. Særlig når man har det vi må kunne kalle en nisjebil. Altså en bil som få har et forhold til og få vanligvis tenker på når det er snakk om brukte biler. Hyundai Veloster er vel rett og slett ikke modellen som er aller fremst i hjernebarken hos nordmenn som skal bytte bil.

Så her gjelder det både å gjøre ting så riktig som overhodet mulig og i tillegg smøre seg med en liten dose tålmodighet. Jeg skal forsøke å gi deg noen gode råd på veien:

Bruktbilmarkedet har vært svært godt de siste månedene, samtidig har nybilsalget vært lavt, frem til juli. Mange er litt usikre etter den spesielle våren vi gikk gjennom i år. De holder litt igjen i forhold til å investere i ny bil. Mange kjøper bruktbil i stedet. Så det skal absolutt være håp for en Hyundai Veloster også. Dessuten er dette en bil i en ganske attraktiv prisklasse. De fleste ligger ute til pluss/minus 100.000 kroner. Det er mange som kjøper i den prisklassen.

Du har jo fått bra med klikk på annonsen din. Det er dessverre ikke det samme som salg. Mange bruker både broommarked.no og finn.no som "underholdning" og klikker rundt for å se og drømme. Jeg gjør absolutt det selv innimellom også. Ser og titter og koser meg med det – uten å handle.

Mange synes Veloster er en stilig og litt annerledes bil, med den spesielle dørløsningen med én dør på ene siden og to på den andre. Og de litt coupe-aktige linjene. 1,6-liters bensinmotoren på 140 hk er ingen rakett, men den holder likevel til å kunne lokke fram et smil. Dessuten kjenner jeg bilene som teknisk gode og driftssikre. Når det gjelder annonsen på bilen din, er det den som skal skape drømmer og gjøre at potensielle kunder velger nettopp din bil.

Broom-Bennys tips:

For det første er gode bilder viktig. Ryddig bakgrunn er best, tenk også litt over lys og skygge. Er du ikke flink fotograf selv, så få hjelp av noen du vet tar bra bilder. Å si at bilen skal være nyvasket og ryddig er vel unødvendig. Bildene er det som skal vekke nysgjerrigheten og interessen her. Det MYE viktigere enn hva mange tenker over.

Dette må selvfølgelig følges opp med en god, informativ og selgende tekst. Der du må forklare hvorfor din bil skal velges framfor andre. Fokusér på det som er positivt og trekker opp. Har den for eksempel mye utstyr, lav kilometerstand, fersk EU-godkjenning etc. så få med disse tingene som gjør det trygt å velge din bil.

Sett punktum, bruk stor bokstav når det skal brukes og pass på rettskriving generelt. Det gir alltid et ryddig og seriøst inntrykk.

Så er det prisen. Er denne "feil", forblir bilen usolgt. Slik er det bare. Ingen vil betale mye for bilen din, bare fordi du selv mener den er verdt det. Skal man bli kvitt en bil fort, må den prises gunstig i forhold til de andre sammenlignbare som ligger til salgs. Aller helst lavest av de du sammenligner med i forhold til utstyr, kilometerstand og årsmodell. Hvis ikke blir du fort andre- eller tredjevalget. Da får du neppe solgt bilen ...

De siste ukene har det også vært ferietid for mange. Det er kanskje ikke den aller beste timingen, selv om det også selges en god del biler nå på sommeren.

Om du ikke lykkes nå, så lag en nye annonse, med nye bilder og ny tekst. Og prøv igjen. Det er ikke bare enkelt, men det gjelder å ikke gi seg. Det skal være fult mulig å selge kul bruktbil til 100.000 kroner om man er litt tålmodig. Ønsker deg lykke til med salget av Hyundaien!

