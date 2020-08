BMW-sjåføren viste fingeren - fikk 75-doblet boten

På tyske motorveier er det enkelte steder lov å kjøre så fort du vil/tør/klarer. Autobahn er viden kjent for sine strekninger uten fartsgrenser.

Men det er likevel slik at det faktisk er en fartsgrense de fleste steder, også på Autobahn. Og akkurat som i Norge, er det satt opp mange kameraer for å sørge for at bilistene avpasser farten.

Sjåføren av BMW X5-en som er avbildet øverst i denne saken, kjørte for fort. 26-åring ble målt til å kjøre i 81 km/t i 70-sonen i Kulmbach, sør i Tyskland.

Overtredelsen er i utgangspunktet ikke så alvorlig, og straffes vanligvis med en bot på rundt 20 Euro. Ja, du leste riktig! Det er litt andre nivå på bøtene i Tyskland.

Men så var det dette bildet, da. For sjåføren var tydelig misfornøyd med å bli tatt bilde av – og rakk å gi uttrykk for den misnøyen. Han viser rett og slett fingeren, til lovens lange arm.

Det tipper vi han angrer på nå.

Les også: Norge har verdens høyeste fartsbøter

Fra 20 til 1.500 Euro

Fartsovertredelsen skjedde i april, men den ble nylig tatt opp i retten i Kulmbach. Det lokale politiet var åpenbart ikke fornøyd med oppførselen til fartssynderen.

Lang historie gjort kort: Boten ble økt fra 20 til rundt 1.500 Euro! Og ikke nok med det. 26-åringen ble også fratatt retten til å kjøre bil i én måned.

Selv i Norge, kan dette synes strengt.

Les også: Råkjøreren skyldte på at han måtte på do

Stort engasjement

Her kan vi nok slå fast at man ønsket å statuere et eksempel. Og vi tipper både BMW-sjåføren, og alle som leser saken, tenker seg om to ganger før de gjør noe lignende. For det kan svi skikkelig på pungen.

Politiet har lagt ut et bilde og fortalt hva som skjedde på sin Facbook-side. Reaksjonene har vært mange. På kort tid har det kommet inn rundt 1.000 kommentarer. Meningene er, ikke helt overraskende delte rundt måten saken ble håndtert på.

Les også: Rasmus fikk 1,2 millioner i fartsbot

Fri fart-lever farlig

I mellomtiden fortsetter også debatten rundt fri fart på enkelte deler av Autobahn. Dette har vært opp til politisk behandling en rekke ganger, allerede.

Men fram til nå, har forslagene om å innføre fartsgrense over alt, blitt nedstemt.

Dermed er utvalgte deler av tyske motorveier fortsatt ett av veldig få steder steder i verden, hvor du lovlig kan kjøre akkurat så fort du vil.

Bare husk å følge med på skiltene, når fri fart-strekningene opphører.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no