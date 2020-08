Nytt bilmerke skal utfordre Audi og Tesla

Forleden fortalte vi her på Broom om et nytt bilmerke som kommer til Norge og Europa. Nemlig BYD. De er et kinesisk selskap som ble grunnlagt i 2003.

De har siden slått seg opp på hybride og elektriske kjøretøyer i flere segmenter. Vi snakker om personbiler, busser, lastebiler og elektriske sykler.

BYD er nå faktisk verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy. Men likevel ganske ukjent for mange i elbil-nasjonen Norge. Det skal det etter alt å dømme settes en effektiv stopper for nå.

I første omgang kommer BYD til Norge med en romslig familie-SUV som heter Tang. Den både går langt, har firehjulsdrift, kan trekke henger og ha takstativ /skiboks.

BYD Han plasserer seg størrelsemessig mellom Tesla Model S og Model 3

Det er mer på gang

Vi har allerede fått en liten sniktitt på bilen, og vi ble positivt overrasket. Den virket både velbygget, pen , god utstyrt og gjennomtenkt. Les mer her:

Tang er ventet til Norge tidlig neste år. BYD kommer også med en liten varebil, som heter eTP3 og som er en 3,5-kubikks, toseters varebil som blant annet har topphengslet bakluke og skyvedører på hver side. Nyttelasten er 920 kilo.

Men det stopper altså ikke der. BYD har også stor sedan på, som heter Han.

Biltypen som sådan sladrer vel litt om at Norge kanskje ikke det største markedet for bilen. Men både i USA og ikke minst i mange land i Asia er interessen for sedaner stor. Vi kan jo også ellers notere oss at en firedørs sedan ble Norges mest solgte bil i 2019. Nemlig Tesla Model 3. Det var første gang siden Volvo 240, som gikk ut av produksjon i 1993, at en slik bil ble mest solgt her hjemme. Så det er absolutt håp om å selge noen her også.

BYD Han skal by på både god rekkevidde og mulighet for firehjulsdrift. Målet er å kapre kunder fra premium-segmentet.

God rekkevidde og firehjulsdrift

BYD Han er ment å være en konkurrent til biler som Audi A6, Mecedes E-klasse og Volvo S90. Kanskje kan vi også legge til elbiler som Tesla Model S og 3 som konkurrenter her, sammen med Audis elektriske modeller, samt Polestar 2.

BYD Han kan leveres med to ulike drivlinjer og batteripakker. Den lille for forhjulsdrift og den store for firehjulsdrift. Batteripakkene er på henholdsvis 65 og 77 kWt.

Den med forhjulsdrift får en motoreffekt på 160 kW (217 hk), mens firehjulsdrift-utgaven får to motorer og en effekt på 197 kW (270 hk).

BYD sier selv at rekkevidden skal være opptil 605 kilometer. Dog etter den gamle og altfor optimistiske NEDC-målemetoden. Det realistiske er nok fort 10-12 prosent mindre. Det er likevel langt nok til å konkurrere helt i rekkevidde-toppen.

Noen sinke i trafikken skal den heller ikke være. 0-100 km/t skal kunne gjøres unna på bare 3,9 sekunder. Det er lynkjapt.

BYD er et spennende bilmerke, som også ligger langt framme på teknologi.

Ny batteriteknologi

En annen ting som er svært interessant med BYD er de såkalte Blade-batteriene de bruker.

Disse byr på flere fordeler. For det første er de helt uten kobolt, for det andre tar de mindre plass – og for det tredje er de brannsikre. Selv om de ødelegges i et sammenstøt, vil de ikke bli varmere enn maks 50-60 grader og dermed ikke ta fyr.

Den kanskje største fordelen for oss i vinterlandet Norge er nok likevel at batteriene er mindre følsomme for lave temperaturer. Det er jo en kjent sak at rekkevidden reduseres drastisk i elbiler vinterstid. I ti kuldegrader skal du fortsatt ha 90 prosent av kapasiteten igjen her. Det er smått revolusjonerende. Det viser også at BYD er langt framme på teknologi.

Luksusbiler

Wolfgang Egger er designsjef i BYD. Han har en fortid fra Audi og har også jobbet for Alfa Romeo Seat. Egger sier følgende om BYD Han:

– Bilen er unnfanget, designet og produsert etter standarder som er tilpasset europeiske luksusbiler.

Ikke bekreftet til Norge. Ennå

BYD Han er tilgjengelig med et avansert førerstøttesystem kalt DiPilot, som ikke skal ligge noe tilbake for Teslas Autopilot-system. Bilen skal støtte 5G, og vil trolig være utstyrt med et infotainmentsystem fra Huawei. BYD gir imidlertid ingen ytterligere detaljer om disse funksjonene enda.

– Akkurat nå konsentrerer vi oss om å få SUV-en Tang på plass, sammen med varebilen eTP3. To modeller som vi gleder oss stort til å tilby det norske folk.

Det sier Esben Kristoffersen som er ansvarlig for elbilene hos den norske importøren, RSA.

Han kan ikke si noe om Han kommer til Norge.

– Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Det jeg imidlertid kan si er at vi i forrige uke hadde et møte med fabrikken og bekreftet overfor dem at vi gjerne vil ha modellen hit til lands. Vi vil egentlig ha mest mulig, fortest mulig vi, sier han offensivt.

– Interessen fra både kunder og våre forhandlerne er stor og BYD er offensive med hensyn til Europa-satsingen, så det lover godt. Men Europa er som kjent mer enn Norge og det tar tid å få ting på plass, avslutter Kristoffersen.

