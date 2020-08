Reagerte på denne reklamen – nå beklager Audi

Det er bare noen få dager siden Audi publiserte en reklame for sin nye familieracer RS 4. Bildet ble postet på Audis offisielle Twitter-konto, med nærmere 500.000 følgere.

Her ser vi en liten jente som lener seg inntil grillen, og spiser en banan.

Det hele ser i utgangspunktet både naturlig og uskyldig ut, men her har enkelte kritikere reagert kraftig.

Seksuelt

Noen mener rett og slett bildet fremstår seksuelt provoserende. Andre forsvarer annonsen ved å kommentere:

«Alle som ser et seksuelt symbol ved at et barn spiser en banan, bør definitivt se etter en psykiater».

Men kritikken har ikke stoppet der. Flere har også kommentert hvordan barnet kan stå ovenfor en fare – dersom det blir overkjørt av bilen.

«Hyggelig at du viser hvordan et barn enkelt kan bli drept av bilene dine», lyder en av kommentarene.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Audi ønsket å formidle at RS 4 er en bil for hele familien.

Beklager

Selv om Audi ikke er enig i kritikken at barnet står i fare, foran den parkerte bilen, tok det ikke lang tid før de erstattet reklamen med et annet bilde.

Allerede dagen etter, gikk Audi ut med en beklagelse på Twitter for det de beskriver som et «ufølsomt bilde».

De lover også at annonsen med barnet ikke skal bli brukt i fremtiden, og at det aldri var meningen å skade noens følelser.

– Vi tar vare på barn. Audi RS 4 er en familiebil med over 30 førerassistanse-systemer, inkludert et nødbremsesystem. Det er derfor vi ville vise denne tryggheten sammen med ulike familiemedlemmer, skriver Audi.

Men nå velger de altså å gjøre det på en annen måte.

Dette er den nye facelift-utgaven av RS 4. Bilen leverer 450 hk og klarer 0-100 km/t på 4,1 sekunder.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no