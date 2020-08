Ny Tesla kommer ikke til Europa – kanskje får vi en annen versjon

Noen lo, andre jublet og flere trodde det bare var tull. Vi snakker om fjorårets lansering av Tesla Cybertruck – den mildt sagt omdiskuterte pickupen fra den amerikanske elbilprodusenten.

Faktisk er det få andre biler som har vakt like mye oppsikt som denne de siste årene. På verdensbasis har over 250.000 forhåndsbestilt bilen. Rundt 6.000 nordmenn skal ha gjort det samme.

Men nå er det klart: Tesla Cybertruck som er vist i USAkommer hverken til Europa – eller Norge.

Blir ikke godkjent

Det bekrefter Tesla-sjef Elon Musk, i et intervju hos autonews.com. Selv om beskjeden kan overraske noen, har det allerede vært rykter en god stund at den digre pickupen ikke kommer til Europa.

– Vi har besluttet å ikke bygge Cybertruck for alle markeder. Slik det ser ut nå, klarer den veldig få av EUs regler, sier Musk.

Ifølge Tesla-sjefen kreves det omfattende endringer på den nåværende bilen for å få den godkjent i Europa. Tesla har derfor bestemt seg for å ikke gå løs på dette, og i stedet fokusere på det amerikanske markedet for Cybertruck.

Det er flere elementer som strider mot å få Cybertrucken godkjent i Europa. Det handler blant annet om karosseriplatene, i ultra-hardt rustfritt stål, som skal tåle kraftige, ytre påkjenninger, uten å få noen bulker.

Dette går imot EU-reglene, om at en bil skal ha myke soner som beskytter fotgjengere og syklister ved påkjørsler.

El-pickupen blir lynrask og skal klare 0-100 km/t på rundt 3 sekunder.

Sannsynlig med en Europa-versjon

Selv om den opprinnelige Cybertrucken altså ikke kommer til Europa, melder Musk på Twitter at de svært sannsynlig vil bygge en ny, mindre og tilpasset Europa-versjon. Men det er høyst uklart når det eventuelt vil skje.

– Det er ingen tvil om at mange hadde gledet seg til å se den digre Cybertrucken på norske veier, så skuffelsen er helt sikkert stor for mange. Samtidig er det ikke veldig overraskende heller, nettopp på grunn av EU sine krav til typegodkjenning. De er langt strengere enn i USA, forteller Brooms bilsekspert, Benny Christensen.

Markedet for en bil som dette vil nok også være temmelig begrenset i Europa, mens potensialet i USA er langt større. Der har pickupene en svært sterk posisjon. Samtidig er dette segmentet regnet for å være svært konservativt. Her har Tesla en jobb å gjøre med å selge inn både drivlinje og design til kundene.

Det er i et intervju med Automotive News Elon Musk forteller at Cybertruck slik til den har vært vist til nå ikke skal selges i Europa.

Saken ble først publisert på Broom.no